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Спецпосланець Трампа розповів, скільки може тривати війна в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Стів Віткофф заявив, що до екінця президентського терміну Трампа вдасться врегулювати російсько-українську війну та досягти мирної угоди

Спеціальний представник Стів Віткофф висловив переконання, що мирну угоду щодо війни в Україні вдасться укласти до завершення президентського терміну Дональда Трампа, тобто до 2029 року. Про це він сказав в інтерв’ю невістці Трампа – Ларі Трамп в ефірі Fox News, повідомляє «Главком».

Під час розмови Віткоффа запитали про його прогнози на найближчі три з половиною роки – саме стільки триватиме каденція Трампа. У відповідь він зазначив, що, на його думку, до того часу вдасться врегулювати російсько-українську війну та досягти мирної угоди.

«Ми вирішимо російсько-український конфлікт, досягнемо цієї мирної угоди. Тому що це має статись. Це війна. Президент був правий – цього ніколи не мало статись. Я думаю, що ми це вирішимо», – заявив спецпосланець.

Нагадаємо, ще до інавгурації Дональд Трамп запевняв, що здатен завершити війну в Україні за 24 години. Згодом звучали й інші терміни: 100 днів, пів року, рік або просто «не надто багато часу».

Останній озвучений ним дедлайн – 50 днів. Якщо в цей період не буде досягнуто угоди, Трамп пообіцяв запровадити жорсткі тарифи проти Росії та її союзників. У Кремлі на ці заяви відреагували зі скепсисом.

Раніше ми писали, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп втрачає терпіння й готовність чекати, доки російська сторона погодиться припинити війну проти України. Про це в інтерв'ю Fox News сказав держсекретар США Марко Рубіо, передає «Главком».

«Я думаю, він (Трамп – «Главком») дедалі більше розчаровується, попри добру взаємодію з Володимиром Путіним і телефонні розмови. Це ні до чого не призводить. Час діяти. І він ясно дав зрозуміти, що втрачає терпіння і готовність далі чекати, щоб російська сторона поклала кінець війні», – сказав він.

Також американський лідер заявляв, що «розчарований» російським диктатором Володимиром Путіним і не вірить, що він хоче зупинити війну.

Теги: США Стів Віткофф Дональд Трамп війна

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