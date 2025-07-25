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Трамп встановив історичний антирекорд за популярністю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп встановив історичний антирекорд за популярністю
Вчинки Трампа йдуть не на користь його підтримці серед американців
фото: Reuters

Підтримка Трампа серед американців впала до 37% 

Президент США Дональд Трамп встановив історичний антирекорд за популярністю серед американських виборців упродовж свого президентства. Як повідомляє «Главком», про це йдеться в матеріалах дослідження американської соціологічної компанії Gallup.

Згідно з наявними даними, рейтинг схвалення Трампа впав до 37%, що стало історичним антирекордом за весь його термін президентства. Найгірше американці оцінюють політику Білого дому щодо України, яку підтримали лише 33% американців, та планування федерального бюджету, підтриману 29% учасників опитування.

Нагадаємо, станом на кінець червня рівень схвалення діяльності президента США Дональда Трампа знизився до 41%. Це найнижчий показник з початку його другого терміну. Дослідження охопило понад 1 100 дорослих американців у період після ударів США по ядерних об'єктах Ірану, а також напередодні іранської ракетної відповіді. Рівень схвалення зовнішньої політики Трампа впав до 35%, що відображає глибоке невдоволення його діями на міжнародній арені, включно з позицією щодо Ізраїлю, Ірану, Росії та України.

Також 59% американських виборців вважають, що президент США Дональд Трамп був недостатньо жорстким у відносинах з російським диктатором Путіним і росіянами. 

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обіцяє не забирати субсидії у компаній мільярдера Ілона Маска. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж наступних кількох місяців США матимуть більше боєприпасів, ніж будь-яка інша країна світу. Президент США уточнив, що має на увазі «швидкісні, повільні, точні та менш точні» ракети. «У нас є все, але ми матимемо більше боєприпасів, ніж будь-яка країна будь-коли мала. Це дуже важливо для мене», – повторив американський лідер.

Державний департамент США очікує, що протягом 50 днів, які раніше президент Дональд Трамп озвучив Росії, може відбутись значний прогрес у питанні припинення вогню

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Теги: рейтинг США Дональд Трамп

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