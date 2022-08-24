Сказав одну фразу про війну. У Росії затримано ексмера Єкатеринбурга (відео)

Максимальна санкція статті про «дискредитацію російської армії» передбачає п'ять років позбавлення волі

Колишнього мера російського міста Єкатеринбург Євгена Ройзмана затримала поліція, у його помешканні провели обшуки. Про це повідомила російським ЗМІ помічниця політика Лейла Гусейнова.

Як відомо, регіональний політик критикував Кремль за війну в Україні, за що уже отримав декілька штрафів.

У поліції вранці офіційно не коментували причин затримання Ройзмана. Однак, як повідомив сам політик журналістам із вікна своєї квартири під час обшуку, проти нього порушено справу через «публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил РФ» (ст. 280.3 КК РФ).

Обшуки тривають за трьома адресами – вдома, у фонді Ройзмана та в його приватному музеї «Будинок Нев'янської ікони». За даними ЗМІ, силовики прийшли у помешкання Ройзмана близько шостої ранку за місцевим часом.

Згодом Ройзман повідомив, що поліція затримала його фактично за одну фразу: «Вторгнення в Україну».

Адвокатка Юлія Федотова також написала у Facebook про обшуки в Ройзмана. Імовірно, йдеться про «дискредитацію російської армії». Максимальна санкція цієї статті передбачає п'ять років позбавлення волі.

Додамо, що навесні Жовтневий районний суд Єкатеринбурга призначив Ройзману три штрафи за 50 тис. рублів за ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (суспільні дії, створені задля дискредитацію використання ЗС РФ). Приводом стали дописи у соцмережах.

Крім того, цей же суд 25 травня призначив Ройзману штраф 85 тис. рублів за ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ (поширення в мережі інформації, що ображає людську гідність та суспільну моральність, явну неповагу до суспільства, держави чи органів, які здійснюють державну владу в РФ). Приводом стало запитання в одній із соцмереж під новиною із заявами глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Нагадаємо, раніше співробітники поліції у Москві затримали відомого російського опозиціонера, депутата Красносільського муніципального округу РФ Іллю Яшина. Басманний суд Москви відправив за ґрати депутата Московського муніципального округу Красносельського Іллю Яшина за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію. Причиною переслідування стали заяви Яшина про вбивства в Бучі.

Також раніше суд Москви засудив муніципального депутата Олексія Горінова до семи років позбавлення волі за поширену інформацію про дії російських збройних сил. Це перший вирок в Росії за цією статтею.