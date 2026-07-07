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Reuters: США знайшли спосіб прискорити виробництво ракет до Patriot

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Reuters: США знайшли спосіб прискорити виробництво ракет до Patriot
США та Європа домовляються про спільне виробництво ракет
фото: defence-ua.com

Вашингтон хоче перенести частину виробництва до Європи, щоб швидше поповнювати запаси та забезпечити союзників необхідним озброєнням

Сполучені Штати ведуть переговори з Німеччиною та іншими європейськими країнами щодо спільного виробництва ракет до систем Patriot і ракет AIM-120 AMRAAM. Очікується, що відповідний меморандум про наміри сторони підпишуть під час форуму оборонної промисловості НАТО в Анкарі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, йдеться про організацію виробництва ракет AIM-120 AMRAAM компанії Raytheon, а також створення в Європі центру технічного обслуговування ракет PAC-3 для комплексів Patriot компанії Lockheed Martin.

У разі реалізації проєкту американські підприємства отримають можливість вивільнити частину виробничих потужностей та швидше нарощувати випуск озброєння для власних потреб і союзників.

Особливе значення ця ініціатива має для України. Саме ракети PAC-3 використовуються системами Patriot для перехоплення балістичних ракет, а AIM-120C-8 застосовуються комплексами NASAMS і винищувачами F-16.

Reuters зазначає, що Вашингтон дедалі більше занепокоєний темпами виробництва озброєння. Війна в Україні та нещодавні бойові дії на Близькому Сході суттєво скоротили американські запаси ракет, через що адміністрація президента Дональда Трампа шукає нові шляхи збільшення виробництва.

Водночас Трамп продовжує вимагати від європейських союзників збільшення оборонних витрат і активнішої участі у спільному виробництві американського озброєння.

Нагадаємо, Україна відчуває гострий дефіцит ракет до систем Patriot. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що у світі щомісяця виробляють менше таких ракет, ніж потрібно Україні для перехоплення російських балістичних ударів. Також він анонсував переговори з країнами, які мають запаси цих боєприпасів, щодо посилення української протиповітряної оборони.

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Теги: системи ППО Patriot балістичні ракети

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