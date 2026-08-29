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Туск: Росія готується до ескалації, найближчі місяці будуть критичними

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Туск: Росія готується до ескалації, найближчі місяці будуть критичними
Туск попередив про ескалацію з боку Росії восени та взимку
фото: Bloomberg

Польський прем'єр вважає, що для Росії осінь та зима мають стати ключовими

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про сигнали, які свідчать про серйозну підготовку Росії до ескалації напруженості. За його словами, найближчі сім-вісім місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та всього регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

Відповідну заяву Туск зробив під час зустрічі з учасниками «Кампусу Польща майбутнього» в Ольштині. Прем'єра Польщі, зокрема, запитали про нещодавній візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Туск зазначив, що польська сторона постійно контактує з керівництвом американської спецслужби, тому інформація про активність її очільника не стала для Варшави несподіванкою.

«Ми перебуваємо у постійному контакті з керівництвом ЦРУ, тому нас не дивують жодні відомості щодо дій і заходів, які проводить глава ЦРУ», – сказав польський прем'єр.

Туск зауважив, що частина інформації у сфері безпеки має залишатися конфіденційною. Водночас, за його словами, суспільство має бути поінформоване про найважливіші загрози.

Прем'єр Польщі наголосив, що питання не обмежується візитом директора ЦРУ до російської столиці. Протягом останніх тижнів, за його словами, з'являється дедалі більше публічних сигналів про підготовку Москви до ескалації.

«Відомо, що Росія дуже серйозно готується до ескалації напруженості – як у війні з Україною, так і в усьому регіоні, і що для Росії ця осінь та зима мають бути ключовими», – заявив Туск.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна планує створити найчисельнішу армію в Європі. Польська влада має намір сформувати 500-тисячне військо, до якого мають увійти 250 тис. військовослужбовців регулярної армії, 50 тис. бійців територіальної оборони та 200 тис. підготовлених резервістів високої готовності.

Туск пояснював нарощування чисельності війська необхідністю ефективно стримувати потенційного агресора. Він також наголошував, що Польща інвестує мільярди злотих у захист кордону з Росією та Білоруссю, а допомога Україні безпосередньо пов'язана з безпекою самої Польщі.

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Теги: Україна Польща росія Дональд Туск

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