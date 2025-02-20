Польський міністр озвучив позицію щодо виборів в Україні

«Це – внутрішнє питання України»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна самостійно вирішуватиме про час проведення виборів президента. Водночас додав, що якщо ж вибори відбуватимуться в Україні, то їх слід провести й у Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кореспондента «Європейської правди».

Під час засідання комітету у закордонних справах Європейського парламенту Сікорський зазначив, для того, щоб усі сторони майбутніх переговорів про мир мали демократичний мандат, необхідно провести вибори президента не лише в Україні, а й у Росії.

Він заявив, що базуючись на нормах Конституції, Україна самостійно вирішуватиме, коли проводити вибори президента в країні. Однак, якщо ж Росія наполягатиме на демократичному підтвердженні повноважень, то вибори мають пройти як в Україні, так і в РФ.

«Думаю, що це питання української Конституції. Але якщо Росія наполягає на тому, що всі сторони переговорів повинні мати демократичний мандат, то, можливо, слід провести демократичні вибори і в Україні, і в Росії», – наголосив польський міністр.

Відповідаючи на запитання щодо позиції Польщі щодо проведення виборів президента України до завершення війни, Сікорський сказав: «Це – внутрішнє питання України».

До слова, у суботу, 15 лютого, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув ідею щодо створення Збройних сил Європи.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів».

Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Як відомо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.