У Польщі чоловік взяв відпустку, щоб відбути покарання у вʼязниці

Добровільна явка до поліції у цьому випадку не змогла змінити результату для мешканця Гданська

Громадянин тепер проведе у в’язниці 1 рік і 2 місяці

Житель Гданська здивував польську поліцію. Чоловік добровільно з’явився до відділку з валізою речей, заявивши, що має відбути 18 днів покарання. Як він пояснив, цей час він виділив спеціально, взявши відпустку на роботі, щоб виконати свої зобов’язання перед законом. Про це повідомляє in Рoland.

Поліція оперативно перевірила його дані й з’ясувала, що ситуація значно серйозніша, ніж думав сам громадянин. Чоловік перебував у розшуку за ордером на арешт за напад і мав провести за ґратами не 18 днів, а цілих 14 місяців.

Після виявлення повної інформації про справу чоловіка, його було затримано та найближчим часом направлено до виправної установи для відбуття повного терміну покарання.

Громадянин тепер проведе у в’язниці 1 рік і 2 місяці, що значно перевищує заявлені ним 18 днів. Поліція не уточнила, чи знав чоловік про реальний термін покарання, чи це стало для нього несподіванкою.

Добровільна явка до поліції, хоча й виглядає незвично, у цьому випадку не змогла змінити результату для мешканця Гданська. Роботодавець чоловіка коментарів не надав.

Нагадаємо, у центрі Варшави чоловік зачепив українку на своїй автівці, а потім побив її. Поліція порадила постраждалій не повідомляти про цей випадок.

Також у польському селі Рокіцини на місцевій фермі вбили 48-річного українця, який працював там нелегально. Труп загиблого намагались спалити.

А у Німеччині 57-річному росіянину, якого підозрюють у вбивстві двох українців у місті Мурнау, обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний постав перед слідчою суддею на вимогу прокуратури Мюнхена, яка веде цю справу. Вона видала ордер на арешт чоловіка за вбивство. Прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину.

Раніше стало відомо, що вбиті були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці.