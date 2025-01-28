Європа з «обережним оптимізмом» сприйняла слова Трампа щодо України – Politicо

Новий президент США прагне досягти мирної угоди щодо України, втім його позиція щодо Гренландії та мит викликають занепокоєння у Європі

Європейські союзники та інші прихильники України сприйняли як позитивний сигнал погрози президента США Дональда Трампа запровадити нові тарифи і санкції проти Москви, якщо вона не піде на угоду про припинення війни. Про це пише Politico із посиланням на джерела.

Прихильники України сприймають погрози Трампа ширше – як свідчення того, що він розуміє ставки війни так само, як і вони, і не залишить Україну чи союзників по НАТО у своїх майбутніх відносинах із Володимиром Путіним.

«Я б збрехав, якби сказав, що ми не нервуємо з приводу повернення Трампа», – сказав європейський посол, який побажав залишитися анонімним, щоб висловитися відверто.

«Ми готуємося до багатьох головних болів, але одна з областей, де я ризикну бути обережним оптимістом, – це Україна і НАТО», – зазначив він.

Проукраїнські республіканці вказують на той факт, що у 2019 році Трамп відмовився від великої угоди з ядерних питань з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, незважаючи на весь галас і видовищність навколо історичного саміту. Він може зробити те ж саме в переговорах з Путіним щодо України.

Ще одна особа, знайома з думкою Трампа щодо України, яка побажала залишитися анонімною, сказала: початкові коментарі президента про припинення війни слід сприймати серйозно. За словами співрозмовника, його зусилля, спрямовані на те, щоб чинити публічний тиск на Путіна, створити важелі впливу в переговорах, відповідають його давньому прагненню відігравати вирішальну роль в укладанні будь-яких угод.

Проте ця доза обережного оптимізму заходить лише до певної межі. Тарифи і санкції – це далеко не ті гроші і зброя, які адміністрація Байдена відправила на підтримку України.

Трамп дратує європейських союзників своєю зацикленістю на Гренландії, а також відкритою підтримкою ним і його союзниками ультраправих політичних партій у Європі, багато з яких мають зв'язки або близькість до Путіна.

«Гренландія і втручання в політику Великої Британії та вибори в Німеччині викликають велике занепокоєння», – сказав посадовець ЄС, який визнав, що початкові заяви Трампа про Росію і війну в Україні були «дещо багатообіцяючими».

Інші аналітики вважають, що Трамп, на відміну від колишнього президента Джо Байдена, не розглядає війну як головну загрозу світовій демократії, що збільшує ризики того, що він погодиться на погану угоду з Путіним.

Європейські посадовці також побоюються, що будь-яка угода з Путіним, яка припинить бойові дії в Україні, лише дасть Путіну час на переозброєння і перегрупування своєї втомленої війною армії, щоб через роки почати нові атаки. «Трамп також повинен зосередитися не лише на тому, що дати Путіну, але й на тому, що дати Зеленському, включаючи, в першу чергу, ефективні, тривалі гарантії безпеки», – сказав Майкл Макфол, колишній посол США в Росії.

До слова, побоювання щодо того, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від підтримки України та піти на болючі для країни компроміси, є помилковими. Ба більше, голова Білого дому має намір закінчити війну в Україні вже до весни цього року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити українську війну за 100 днів.