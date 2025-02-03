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Готували теракт біля відділку поліції у Рівному. СБУ затримала двох агентів РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Готували теракт біля відділку поліції у Рівному. СБУ затримала двох агентів РФ
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: СБУ

Зловмисниками виявились двоє 19-річних молодиків

Служба безпеки запобігла теракту у центрі Рівного. За результатами спецоперації затримано двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що фігуранти мали залишити біля адмінбудівлі правоохоронного органу замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій (СВП). У момент закладки вибухівки окупанти планували підірвати її за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до СВП.

Готували теракт біля відділку поліції у Рівному. СБУ затримала двох агентів РФ фото 1

«При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі агенти ще знаходились біля вибухового пристрою. У такий спосіб рашисти планували вбити максимальну кількість співробітників поліції та пересічних громадян і одночасно ліквідувати виконавців теракту як «зайвих» свідків», – наголошують правоохоронці.

Співробітники СБУ завчасно викрили російських агентів. Обох фігурантів було затримано «на гарячому», коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку.

На місці події у затриманих вилучено сумку, споряджену СВП та додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для спецслужб РФ. Фігурантами виявилось двоє 19-річних молодиків, які шукали «швидкі» заробітки у телеграм-каналах.

Після прибуття до Рівного вони отримали від окупантів геолокацію схрону, з якого забрали СВП для вчинення теракту.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала чоловіка, який намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під залізничну колію на Рівненщині. Про це повідомила Служба безпеки України.

До слова, Служба безпеки України затримала ще одну російську інформаторку, яка «зливала» ворогу позиції та напрямки руху підрозділів ЗСУ на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Теги: СБУ теракт поліція Рівне росія

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