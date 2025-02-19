Глава ЦВК спрогнозував, чи зможуть відбутися вибори 26 жовтня

Раніше президент США заявив про вимогу виборів в Україні

Вибори в Україні цього року можливі, однак потрібно завершення війни і скасування воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Чи теоретично можливо вибори в Україні 26 жовтня? Теоретично можливо. Але що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб в Україні наступив мир, щоб в Україні закінчився воєнний стан, і щоб після цього було достатньо часу для зміни законодавства і належної підготовки виборчого процесу», – сказав він.

Як зазначив Діденко, у поточних умовах сценарій проведення виборів в Україні малоймовірний.

«Якщо говорити про те, чи є в нас зараз конкретні дії, спрямовані на підготовку до виборів 26 жовтня цього року, то однозначно ні. Станом на зараз у нас немає ані фактичних, ані юридичних підстав говорити про вибори. У нас станом на зараз триває воєнний стан. Під час воєнного стану вибори не організовуються, не проводяться».

Також Діденко прокоментував попередні заяви п’ятого президента Петра Порошенка про те, що поліграфічний комбінат «Україна» отримав завдання обрахувати вартість друку бюлетенів на вибори. За словами голови ЦВК, це не є підготовкою до виборів:

«До поліграфічного комбіната «Україна» ЦВК звертається регулярно з відповідними запитами, тому що є звичайний процес бюджетного планування. Наприклад, у 2022 році ми готували бюджетний запит на 2023 рік, і для того, щоб розрахувати хоча б приблизну орієнтовну вартість виборів, треба в тому числі і розуміти вартість бюлетенів. Це звичайний робочий процес, який ні про що не свідчив».

За словами очільника комісії, у ЦВК працюють робочі групи щодо підготовки до повоєнних виборів. Вони розглядають різні шляхи спрощення голосування на цих виборах, в тому числі «зміну форми бюлетеня». Звернення могли бути пов’язані з уточненням вартості таких змін.

Нагадаємо, 18 лютого, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки.

«У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє воєнний стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також» – сказав президент США Дональд Трамп.

До слова, після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Тим часом очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського перевищує аналогічний показник для президента Дональда Трампа в США на 4-5%.