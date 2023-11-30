Скільки цивільних українців вбили росіяни за 2023 рік: цифри МВС

У 2023 році від російських обстрілів постраждали 11 тис. громадян

Правоохоронці станом на листопад 2023 року задокументували понад 101 тисячу російських воєнних злочинів

Російські окупанти за 11 місяців 2023 року майже 60 тис. разів обстріляли населені пункти України, унаслідок чого загинули дві тисячі цивільних українців. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час зустрічі із послами країн G7.

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«За 11 місяців цього року росіяни 59 тис. разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України. У результаті 11 тис. громадян постраждали, а 2 тисячі – загинули», – сказав міністр.

За його словами, найбільше обстрілів було здійснено в Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

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Ігор Клименко додав, що українські правоохоронці станом на листопад 2023 року задокументували понад 101 тисячу воєнних злочинів із боку російських військовослужбовців. Це, зокрема, обстріли, насильство над цивільним населенням, депортація і незаконне позбавлення волі.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад 9900 мирних українців. Відповідну заяву зробив директор Управління з координації гуманітарних питань Рамеш Раджасингам.

Раджасингам наголосив, що наведені ним цифри є застарілими і не відображають поточну картину із загиблими в Україні. Згідно з даними Управління Верховного комісара з прав людини фактичні втрати серед цивільних вважаються вищими за озвучені.