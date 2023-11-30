Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки цивільних українців вбили росіяни за 2023 рік: цифри МВС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Скільки цивільних українців вбили росіяни за 2023 рік: цифри МВС
У 2023 році від російських обстрілів постраждали 11 тис. громадян
фото з відкритих джерел

Правоохоронці станом на листопад 2023 року задокументували понад 101 тисячу російських воєнних злочинів 

Російські окупанти за 11 місяців 2023 року майже 60 тис. разів обстріляли населені пункти України, унаслідок чого загинули дві тисячі цивільних українців. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час зустрічі із послами країн G7.

«За 11 місяців цього року росіяни 59 тис. разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України. У результаті 11 тис. громадян постраждали, а 2 тисячі – загинули», – сказав міністр.

За його словами, найбільше обстрілів було здійснено в Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Ігор Клименко додав, що українські правоохоронці станом на листопад 2023 року задокументували понад 101 тисячу воєнних злочинів із боку російських військовослужбовців. Це, зокрема, обстріли, насильство над цивільним населенням, депортація і незаконне позбавлення волі.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад 9900 мирних українців. Відповідну заяву зробив директор Управління з координації гуманітарних питань Рамеш Раджасингам.

Раджасингам наголосив, що наведені ним цифри є застарілими і не відображають поточну картину із загиблими в Україні. Згідно з даними Управління Верховного комісара з прав людини фактичні втрати серед цивільних вважаються вищими за озвучені. 

Теги: окупанти міністр війна Ігор Клименко росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи прогриміли в Білгородській і Курській областях
Мешканці двох областей Росії прокинулися від вибухів
4 листопада, 07:21
У соцмережі Артем Захаров відхрестився від участі та організації «п’яних вечірок»
Адвокат організаторів «п’яних вечірок» засудив ЗМІ, яке показало його повістку
2 листопада, 14:53
Причина вибуху поки невідома
У Кривому Розі прогриміли вибухи
7 листопада, 08:44
Україна матиме успіх на полі бою цього року – Зеленський
Україна матиме успіх на полі бою цього року – Зеленський
8 листопада, 20:11
Технікою окупантів часто керують п'яні військові
В окупованій Волновасі п’яний рашист на бензовозі вбив колаборантку
11 листопада, 12:22
Внаслідок обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено будівлі молококомбінату
Окупанти ударили «шахедами» по Харківщині, пошкоджено підприємство
14 листопада, 09:15
В Україні почастішали повітряні тривоги, пов’язані зі злетом російських винищувачів МіГ
Скасування довгих тривог через зліт МіГів: Ігнат зробив заяву
15 листопада, 22:17
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
Нічна атака: Наєв повідомив про знищені на півночі «Шахеди»
22 листопада, 06:49
За словами Умєрова, зброя, надана партнерами – зокрема, системи Himars, ракети Stormshadow, Scalp і Atacms, танки Abrams, Challenger, Leopard – змінила ситуацію на фронті
Умєров розповів, скільки Росія втратила солдат за останні півтора місяці війни
22 листопада, 21:00

Події в Україні

Скільки цивільних українців вбили росіяни за 2023 рік: цифри МВС
Скільки цивільних українців вбили росіяни за 2023 рік: цифри МВС
Окупанти продають квартири в Маріуполі: яка ціна
Окупанти продають квартири в Маріуполі: яка ціна
Росія вдруге за день атакувала Торецьк: є загиблий
Росія вдруге за день атакувала Торецьк: є загиблий
Обшуки у Почаївській лаврі та демобілізація військових. Головне за 30 листопада
Обшуки у Почаївській лаврі та демобілізація військових. Головне за 30 листопада
США перенесли передачу Україні реактивних бомб – Reuters
США перенесли передачу Україні реактивних бомб – Reuters
Ворог штурмував позиції ЗСУ на шістьох напрямках: результати боїв
Ворог штурмував позиції ЗСУ на шістьох напрямках: результати боїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Демобілізація військових через півтора року після призову: зареєстровано законопроєкт
18K
Українські біженці почали частіше обирати одну країну
16K
У Росії підірвано стратегічну залізницю, яка веде до Китаю
8876
Одна із областей посилює перевірку всіх військовозобов'язаних
8521
Конструктивна відповідь на питання Мар'яни Безуглої
7510
1 грудня у Києві буде відкрито міст, який будують 30 років: ним курсуватиме новий автобус

Новини

1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Офіційний сайт партії львівського мера тепер надає послуги онлайн-казино. Фотофакт
Вчора, 15:34
Порошенко летить у Вашингтон
Вчора, 12:15
За добу сталося понад 100 боїв: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:42
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
Вчора, 06:56
Майже без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада
Вчора, 04:15

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua