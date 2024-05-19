Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пошуки гелікоптера із президентом Ірану продовжуються

Наталія Порощук
glavcom.ua
Пошуки гелікоптера із президентом Ірану продовжуються
Більше 40 рятувальних бригад беруть участь у пошуках
фото: Reuters

Життя Раїсі та міністра закордонних справ Хосейна Аміра Абдоллахіана «під загрозою після аварії гелікоптера»

Вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, потрапив в аварію вдень 19 травня. Наразі продовжуються рятувально-пошукові роботи. Про це повідомляє Reuters.

Джерело видання заявило, що життя Раїсі та міністра закордонних справ Хосейна Аміра Абдоллахіана «під загрозою після аварії гелікоптера», яка сталася на зворотному шляху з візиту до кордону з Азербайджаном на північному заході Ірану.

«Ми все ще сподіваємось, але інформація, що надходить з місця катастрофи, викликає занепокоєння», – сказав Reuters чиновник на умовах анонімності.

Пізніше державне телебачення повідомляло, що вертоліт, ймовірно, знайшли. Також цитується офіційна інформація, що принаймні один пасажир і один член екіпажу контактували з рятувальниками.

Іранські державні ЗМІ заявили, що причиною катастрофи стала погана погода, яка ускладнила рятувальні роботи. Начальник штабу армії Ірану наказав залучити всі ресурси армії та елітної Революційної гвардії в пошуково-рятувальних операціях.

Видання пише, що очікується, що рятувальні групи прибудуть до ймовірного місця аварії пізніше ввечері неділі. Сусідні країни висловили занепокоєння та запропонували допомогу в будь-якому порятунку. У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден був проінформований про катастрофу. Європейський Союз запропонував технологію екстреного супутникового картографування, щоб допомогти Ірану з пошуком.

Нагадаємо, що раніше в Ірані молилися за здоров’я президента Ебрагіма Раїсі. Як повідомляє агентство Tabnak, молитви проводяться у мазарі імама Рези у місті Мешхед – іранській святині та місці щорічного паломництва і туризму десятків тисяч мусульман.

Іранські ЗМІ публікують відео з місця пошуків, де зазнав аварії гелікоптер президента Ірану. Там все оповито густим туманом. Понад 40 рятувальних бригад беруть участь в операції. Погода погіршується, авіація працювати не може.

Зазначимо, що вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, ймовірно, потрапив в аварію вдень 19 травня.

Читайте також: США назвали країни, які намагаються вплинути на майбутні вибори
Теги: рятувальники гелікоптер Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова правоохоронна структура Ірану займатиметься питаннями дотримання суворого дрес-коду для жінок
Іран створить держорган, який слідкуватиме за носінням хіджабу
22 квiтня, 16:34
Ізраїль завдав удару зенітною системою С-300 по військовій базі Ірану в п'ятницю
Ізраїль пошкодив систему ППО Ірану, яка має важливе значення для ядерної програми країни
22 квiтня, 01:29
Атака на війська США стала першою з початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання в Іраку припинили напади на американські військові об’єкти
Атака на військову базу США у Сирії та створення антиєвропейського блоку: головне за ніч
22 квiтня, 06:13
AW139 упав на територію стадіону
У Малайзії зіштовхнулись вертольоти на репетиції військового параду, є загиблі (відео)
23 квiтня, 09:01
Внаслідок атаки на обʼєктах виникли пожежі, які було оперативно ліквідовано
Нічний обстріл енергетичних об’єктів: рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки
27 квiтня, 20:39
Вогонь поширився на три поверхи, у будівлі частково обвалився дах
У Москві спалахнула пожежа на заводі з виробництва штучного каменю
2 травня, 22:51
Вогонь на підприємстві з виробництва лакофарбової продукції гасять дев'ять одиниць техніки та понад 30 рятувальників
У Кропивницькому горить підприємство з виробництва лакофарбової продукції (фото)
6 травня, 14:55
ЗСУ знищили ворожий гелікоптер
ЗСУ знищили ворожий гелікоптер
13 травня, 12:12
Окупанти обстріляли цвинтар у Харкові
Росіяни атакували Харківщину, президент Ірану потрапив в аварію. Головне за 19 травня
Сьогодні, 21:33

Політика

Пошуки гелікоптера із президентом Ірану продовжуються
Пошуки гелікоптера із президентом Ірану продовжуються
Прем'єрка Естонії пояснила, чому Україна отримує недостатньо підтримки з боку партнерів
Прем'єрка Естонії пояснила, чому Україна отримує недостатньо підтримки з боку партнерів
Польща інвестує понад $2 млрд на посилення кордону з Росією та Білоруссю
Польща інвестує понад $2 млрд на посилення кордону з Росією та Білоруссю
Франція створила спецпідрозділ, який може бути корисним для України
Франція створила спецпідрозділ, який може бути корисним для України
Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання у форматі «Рамштайн»
Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання у форматі «Рамштайн»
Путін переводить Росію на постійний воєнний стан – The Times
Путін переводить Росію на постійний воєнний стан – The Times

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Колишній абсолютний чемпіон Леннокс Льюїс прокоментував перемогу Усика
68K
Коли в Україні закінчиться війна – прогноз майора ЗСУ
43K
Усик переміг Ф'юрі: гонорари боксерів, доля реваншу і наступний суперник чемпіона
29K
Одразу після бою Усика відвезли до лікарні: причина
28K
Усик зламав щелепу в бою з Ф’юрі? Команда боксера прокоментувала чутки
17K
Втрати ворога станом на 19 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
Сьогодні, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
Сьогодні, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
Вчора, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
Вчора, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
17 травня, 19:29

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua