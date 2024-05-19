Пошуки гелікоптера із президентом Ірану продовжуються

Життя Раїсі та міністра закордонних справ Хосейна Аміра Абдоллахіана «під загрозою після аварії гелікоптера»

Вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, потрапив в аварію вдень 19 травня. Наразі продовжуються рятувально-пошукові роботи. Про це повідомляє Reuters.

Джерело видання заявило, що життя Раїсі та міністра закордонних справ Хосейна Аміра Абдоллахіана «під загрозою після аварії гелікоптера», яка сталася на зворотному шляху з візиту до кордону з Азербайджаном на північному заході Ірану.

«Ми все ще сподіваємось, але інформація, що надходить з місця катастрофи, викликає занепокоєння», – сказав Reuters чиновник на умовах анонімності.

Пізніше державне телебачення повідомляло, що вертоліт, ймовірно, знайшли. Також цитується офіційна інформація, що принаймні один пасажир і один член екіпажу контактували з рятувальниками.

Іранські державні ЗМІ заявили, що причиною катастрофи стала погана погода, яка ускладнила рятувальні роботи. Начальник штабу армії Ірану наказав залучити всі ресурси армії та елітної Революційної гвардії в пошуково-рятувальних операціях.

Видання пише, що очікується, що рятувальні групи прибудуть до ймовірного місця аварії пізніше ввечері неділі. Сусідні країни висловили занепокоєння та запропонували допомогу в будь-якому порятунку. У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден був проінформований про катастрофу. Європейський Союз запропонував технологію екстреного супутникового картографування, щоб допомогти Ірану з пошуком.

Нагадаємо, що раніше в Ірані молилися за здоров’я президента Ебрагіма Раїсі. Як повідомляє агентство Tabnak, молитви проводяться у мазарі імама Рези у місті Мешхед – іранській святині та місці щорічного паломництва і туризму десятків тисяч мусульман.

Іранські ЗМІ публікують відео з місця пошуків, де зазнав аварії гелікоптер президента Ірану. Там все оповито густим туманом. Понад 40 рятувальних бригад беруть участь в операції. Погода погіршується, авіація працювати не може.

Зазначимо, що вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, ймовірно, потрапив в аварію вдень 19 травня.