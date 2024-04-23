У Малайзії зіштовхнулись вертольоти на репетиції військового параду, є загиблі (відео)

Пілоти двох гвинтокрилів AgustaWestland AW139 і Eurocopter Fennec не помітили один одного, заходячи на маневр.

Два вертольоти Збройних сил Малайзії розбилися у результаті зіткнення під час репетиції військового параду. Унаслідок авіакатастрофи загинули щонайменше десять людей, повідомляє ВВС.

Відео зіткнення опублікували місцеві ЗМІ. Трагедія сталася о 09:30 за місцевим часом (04:30 за Києвом) у місті Лумут, де розташована база ВМФ. Як зазначається, пілоти двох вертольотів AgustaWestland AW139 і Eurocopter Fennec не помітили один одного, заходячи на маневр.

Один зачепив гвинт іншого, після чого обидва впали. AW139 упав на територію стадіону, Fennec – біля басейну спортивного комплексу військово-морських сил.

Усе це сталося під час репетиції військового параду на честь 90-річчя Королівського ВМФ, святкування якого заплановане на кінець травня.

«Усі жертви було визнано мертвими на місці, а останки відправлено до військового шпиталю Лумута для упізнання», – повідомили в Королівському ВМФ Малайзії.

У відомстві додали, що сформують комісію для розслідування причин трагедії.

Пожежно-рятувальна служба штату повідомила, що отримала попередження про інцидент о 09:50 за місцевим часом (04:50 за Києвом).

Раніше повідомлялося, що в Абхазії впав військовий гелікоптер РФ.

Також відомо, що у Мадриді гелікоптер впав на кільцеву дорогу, де було повно машин.