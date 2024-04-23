Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Малайзії зіштовхнулись вертольоти на репетиції військового параду, є загиблі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Малайзії зіштовхнулись вертольоти на репетиції військового параду, є загиблі (відео)
AW139 упав на територію стадіону
фото: nst.com.my

Пілоти двох гвинтокрилів AgustaWestland AW139 і Eurocopter Fennec не помітили один одного, заходячи на маневр.

Два вертольоти Збройних сил Малайзії розбилися у результаті зіткнення під час репетиції військового параду.  Унаслідок авіакатастрофи загинули щонайменше десять людей, повідомляє ВВС. 

Відео зіткнення опублікували місцеві ЗМІ. Трагедія сталася о 09:30 за місцевим часом (04:30 за Києвом) у місті Лумут, де розташована база ВМФ. Як зазначається, пілоти двох вертольотів AgustaWestland AW139 і Eurocopter Fennec не помітили один одного, заходячи на маневр.

Один зачепив гвинт іншого, після чого обидва впали. AW139 упав на територію стадіону, Fennec – біля басейну спортивного комплексу військово-морських сил.

У Малайзії зіштовхнулись вертольоти на репетиції військового параду, є загиблі (відео) фото 1

Усе це сталося під час репетиції військового параду на честь 90-річчя Королівського ВМФ, святкування якого заплановане на кінець травня.

«Усі жертви було визнано мертвими на місці, а останки відправлено до військового шпиталю Лумута для упізнання», – повідомили в Королівському ВМФ Малайзії.

У Малайзії зіштовхнулись вертольоти на репетиції військового параду, є загиблі (відео) фото 2

У відомстві додали, що сформують комісію для розслідування причин трагедії.

Пожежно-рятувальна служба штату повідомила, що отримала попередження про інцидент о 09:50 за місцевим часом (04:50 за Києвом).

Раніше повідомлялося, що в Абхазії впав військовий гелікоптер РФ.

Також відомо, що у Мадриді гелікоптер впав на кільцеву дорогу, де було повно машин.

Теги: вертоліт гелікоптер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі та багатьох інших місцях по всьому Ізраїлю відбуваються протести
Допомога Україні від США та акції протесту в Ізраїлі: головне за ніч
21 квiтня, 06:06
20 квітня було втрачено зв’язок із двома вертольотами ВМС Японії SH-60K
Два гелікоптери ВМС Японії розбилися у Тихому океані: триває пошук членів екіпажу
21 квiтня, 03:40
Розвідка натякнула на успішну атаку на російську радіолокаційну станцію
Розвідка натякнула на успішну атаку на російську радіолокаційну станцію
18 квiтня, 10:08
Вартість Мі-8 коливається від $10 до $15 млн
У Росії знищено ворожий вертоліт Мі-8: деталі від розвідки (відео)
17 квiтня, 11:28
Частина людей залишилась заблокованими на висоті у кабінах фунікулера
В Анталії з висоти впала кабіна фунікулера: є загиблий та поранені (відео)
12 квiтня, 21:56
Перед падінням гелікоптера у Криму пролунав вибух
Падіння гелікоптера Ка-57 в Криму: ЗСУ розкрили подробиці
10 квiтня, 12:56
У Криму знищено російський вертоліт Ка-27
У Криму знищено російський вертоліт Ка-27
10 квiтня, 09:33
Люди, які вбили Максима Кузьмінова, хотіли передати певне «повідомлення»
Застрелили з «Макарова» та переїхали автомобілем: NYT розповіла деталі вбивства пілота Кузьмінова
31 березня, 19:39
Вертолітна база обслуговуватиме потреби Збройних сил Польщі
Польща створить вертолітну базу на кордоні з Україною
25 березня, 15:13

Соціум

У Малайзії зіштовхнулись вертольоти на репетиції військового параду, є загиблі (відео)
У Малайзії зіштовхнулись вертольоти на репетиції військового параду, є загиблі (відео)
Шольц заборонив Путіну цитувати філософа Канта: причина
Шольц заборонив Путіну цитувати філософа Канта: причина
Тисячі британських авіарейсів мали проблеми з навігацією, ймовірно, через Росію
Тисячі британських авіарейсів мали проблеми з навігацією, ймовірно, через Росію
Російська авіація скинула ракету X59 на Білгородську область
Російська авіація скинула ракету X59 на Білгородську область
КНДР провела перші навчання з ядерного контрудару
КНДР провела перші навчання з ядерного контрудару
Китай потерпає від рекордного за півстоліття паводку: під загрозою понад 120 млн людей
Китай потерпає від рекордного за півстоліття паводку: під загрозою понад 120 млн людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Усі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку (документ)
19K
Вінниччина попрощалася із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу (фото)
15K
Відсторонити Порошенка від засідань Ради? Регламентний комітет ухвалив рішення
14K
У Києві пролунали вибухи відразу після оголошення тривоги
11K
У Росії затопило уранові свердловини: радіоактивна вода потрапила до річки Тобол
8092
Білоруський доброволець розповів, як чоловікам у тилу потрібно готуватися до служби

Новини

Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Сьогодні, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
21 квiтня, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua