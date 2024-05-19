Росіяни атакували Харківщину, президент Ірану потрапив в аварію. Головне за 19 травня

Головні події за сьогоднішній день

Окупанти вдарили по центру Харкова. На Київщині зафіксовано другий випадок ботулізму за травень. Сили оборони знищили російський морський тральщик «Ковровець». Активність окупантів на Харківщині сповільнено. Гелікоптер із президентом Ірану потрапив у аварію. «Главком» склав добірку новин 18 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Окупанти вдарили по центру Харкова

Удень 19 травня російсько-окупаційні війська вкотре атакували Харківщину, цього разу цілившись по обласному центру. Про це повідомив керівник Обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, удари сталися по відкритій території поблизу паркової зони Харкова.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що ударів по центральній частині Харкова було два: одна ракета прилетіла на цвинтар, друга – «в одне з найулюбленіших місць відпочинку харківʼян».

Згодом Терехов додав, що є інформація про постраждалих. Їхня кількість поки не уточнюється.

«Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Попередньо – КАБ. Відбулося влучання в землю біля футбольного поля. Поряд жодної військової інфраструктури! Одна жінка внаслідок удару отримала гостру реакцію на стрес», – поділився Олег Синєгубов.

На Київщині зафіксовано другий випадок ботулізму за травень

У Броварському районі Київської області зареєстрований другий випадок ботулізму за травень. Про це повідомила Броварська районна філія ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

«Другий випадок ботулізму зареєстрований в травні 2024 в Броварському районі повʼязаний з вживанням зараженої ботулотоксином в’яленої риби (таранки), придбаної через інтернет. Наразі хворий перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані», – йдеться в повідомленні.

За даними медиків, протягом минулого місяця в Україні зафіксовано вже 12 випадків з підозрою на ботулізм.

Ботулізм – це важке харчове отруєння, яке може закінчитися смертельно. Викликає захворювання токсин, який продукується бактерією Clostridium botulinum у м’ясних, рибних, грибних чи овочевих консервах, виготовлених у домашніх умовах, в’яленому м’ясі чи рибі, у будь-яких виробах із м’яса (ковбаси, шинки) тощо домашнього приготування. Найчастіше причиною ботулізму стають: зіпсовані вялені/копчені продукти або недостатньо термічно оброблені консервовані продукти саме домашнього консервування, в’ялення, соління з м’яса, риби, овочів, грибів.

Симптоми ботулізму

Через 12-36 годин після потрапляння токсину в організм людини виникають такі симптоми: нудота, блювання, запаморочення, сильно виражена сухість у роті, труднощі з ковтанням, м’язова слабкість – важко рухатися, говорити, дихати; зір – нечіткий або виражене двоїння предметів перед очима. Ботулінічний токсин, потрапляючи в організм людини, порушує роботу нервових клітин та блокує сигнал до скорочення м’язів. Що більше токсину було в їжі, тим інтенсивнішими є симптоми. У разі повного паралічу дихання людина може померти.

Як уберегти себе від хвороби

Щоб запобігти ботулізму, слід категорично відмовитися від вживання в’яленої риби, консервованих домашніх м’ясних консерв та грибів. Пакування у вакуум риби чи копченого м’яса не гарантує їхньої безпеки.

«Їжте тільки сертифіковану продукцію, виготовлену згідно із санітарними вимогами. Пам’ятайте: хворобу легше попередити ніж лікувати. У разі підозри ботулізму – негайно звертайтеся до лікаря!», – наголошують лікарі.

Сили оборони знищили російський морський тральщик «Ковровець»

Українські захисники знищили російський морський тральщик «Ковровець». Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

«Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик Чорноморського флоту РФ проєкту 266-М «Ковровец». Військово-Морські сили разом з побратимами продовжують наближати нас до перемоги», – йдеться у повідомленні.

Знищений російський морський тральщик «Ковровець» ілюстрація: ВМС ЗСУ

«Ковровець» – російський морський тральщик, призначений для проведення за тралами кораблів та суден, розвідувального та контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі у мінних постановках у дальній зоні від своїх баз. Базується у Чорноморському флоті РФ. Увійшов до його складу у 1974 році.

Активність окупантів на Харківщині сповільнено

Ситуація на фронті залишається складною, водночас, контрольованою Силами оборони України. Протягом поточної доби відбулося понад 90 бойових зіткнень. Такі дані станом на 16:00 годину 19 травня оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Російські окупанти обстріляли з артилерії населені пукти Сопич, Нова Гута та Іскрисківщина Сумської області. Наші захисники стійко тримають зайняті позиції, б’ють ворога та знищують його техніку.

На Харківському напрямку активність окупантів дещо сповільнено. На даний час відбулося вісім бойових зіткнень. Окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців. Українські воїни достатньо впевнено утримують свої позиції, завдають російським військам відчутних втрат та здійснюють власні контратакуючі дії.

На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили п’ять ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки, ще дві тривають.

Жорсткі бої точаться на Сіверському напрямку. Станом на зараз в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбулося 21 бойове зіткнення. Ще одне триває. Наші воїни наявними засобами подавляють наступальний потенціал противника та подекуди контратакують.

На Краматорському напрямку ворог провів 13 атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Одне бойове зіткнення ще триває.

Не спадає натиск загарбників на Покровському напрямку. Ворог 23 рази намагався прорвати нашу оборону неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сєверного, Уманського Нетайлового. Десять зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.

Ворог удвічі наростив кількість атак на Курахівському напрямку. Кількість бойових дій збільшилась з п’яти до десяти. Ще одне на даний час триває.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази безуспішно штурмував наші позиції поблизу Кринок. Наразі українські воїни відбивають п’яту атаку.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Українські підрозділи продовжують підтримувати можливість маневрувати своїми силами й засобами, поповнювати резерви та забезпечувати логістику. Це дозволяє не тільки налагодити оборону наших рубежів, а й на окремих ділянках контратакувати ворога та досягати певного успіху.

Гелікоптер із президентом Ірану потрапив у аварію

Вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, ймовірно, потрапив в аварію вдень 19 травня. Про це пише іранське інформагентство IRIB.

За словами чиновників, на яких посилається агентство, рятувальники досі намагаються дістатися до місця аварії. Важкі погодні умови та сильний туман ускладнили роботу.

Як зазначається, це трапилося в районі азербайджанського міста Джульфа. Президент Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.

Згодом інформагенція Tasnim написала, що деяким із супутників президента на гелікоптері вдалося зв’язатися з центром. Є ймовірність, що минулося без загиблих.

У колоні було 3 гелікоптери, два з яких – із міністрами та чиновниками – благополучно прибули до місця призначення. Рятувальні сили розпочали масштабну операцію з пошуку третього вертольота, у якому летів президент та глава МЗС.

Політик-консерватор Ібрагім Раїсі є президентом Ірану з серпня 2021 року. Його адміністрацію звинувачують у постачанні безпілотників до Росії під час її вторгнення в Україну, а також у жорсткому придушенні повстань в Ірані.