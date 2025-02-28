Посол Єльченко: Трамп побачить, що Путін його кине, це обов’язково станеться

Експосол: Трамп, як побачить, що його другий, п’ятий, сьомий раз Путін кине, а це обов’язково станеться, змінить свою позицію

Український дипломат прогнозує радикальне оновлення команди Трампа

Як тільки президент США Дональд Трамп зрозуміє, що російський диктатор Володимир Путін «його кинув», прийде час використовувати мир через силу, про що Трамп багато разів говорив. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів експосол України у США Володимир Єльченко.

За його словами, потрібно збільшувати тиск на Росію.

«Маю надію, що Трамп, як побачить, що його другий, п’ятий, сьомий раз Путін кине, а це обов’язково станеться, змінить свою позицію. Тому що ми знаємо, як працює російська дипломатія. Вони тільки таким чином і можуть діяти, порушувати домовленості, бо не дотримуються угод, які самі підписують. І от коли Трамп це побачить, точніше на 100% зрозуміє, що його кинули, прийде час використовувати мир через силу, про що він багато разів говорив», – заявив Єльченко.

Експосол наголосив, що це означає посилити санкції проти РФ, збільшити постачання зброї Україні, погодитись на розміщення американських військ на території України, можливо, на фінансування військ інших країн НАТО, які будуть розгорнуті в Україні. Однак, підкреслив Єльченко, поки що на це все «не було політичної волі» ані у Вашингтоні, ані у європейських столицях.

Водночас дипломат підкреслив інший факт. Він нагадав, що у попередньому терміні Трампа, він «перетасував з десяток разів все своє оточення»

«Перші його міністри і найближчі радники протримались на посадах десь пів року. Потім він всіх поміняв, так що, я думаю, що і зараз можна такого очікувати. Тобто, якщо він буде незадоволений навіть тими ж результатами переговорів з росіянами, то може поміняти переговорників», – наголосив експосол. Однак він додав, що це «їхні внутрішні питання», які мало стосуються України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не вірить, що диктатор Росії Володимир Путін порушить мирну угоду щодо України. За словами Трампа, переговори про припинення вторгнення Росії в Україну дуже просунулися. Президент США впевнений, що Путін не буде відновлювати війну в Україні, якщо вдасться досягти перемир’я.

До слова, дружня позиція президента США Дональда Трампа щодо Росії може бути частиною його стратегічного плану, який включає спробу вбити клин між Росією та Китаєм, двома країнами, що відкрито виступають проти глобального лідерства США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Повідомляється, що стратегія Трампа нагадує хід Ніксона у 1970-х роках, коли президент США змінив курс і вибудував відносини з Китаєм, щоб послабити союз між Китаєм і СРСР, що призвело до значних змін у глобальній політиці та економічному розвитку Китаю.