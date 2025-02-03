Керівник апарату USAID Метт Хопсон подав у відставку, а Маск заявив, що агенству «час померти»

Ілон Маск: USAID – це злочинна організація. Час їй померти

Протягом останнього тижня близько 100 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) були відправлені в адміністративну відпустку, а призначений адміністрацією президента Трампа керівник апарату USAID Метт Хопсон подав у відставку. Сьогодні глава нового департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією. Про це пише Reuters.

«USAID – це злочинна організація. Час їй померти», – написав він на платформі X.

Зазначається, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа на вихідних відправила в адміністративну відпустку ще десятки співробітників USAID, оскільки прагне скасувати незалежність агентства і передати його під контроль Державного департаменту.

За словами джерел, майже 30 кар'єрних співробітників бюро з питань законодавства та зв'язків з громадськістю втратили доступ до своєї електронної пошти, в результаті чого загальна кількість старших кар'єрних співробітників USAID, які були відправлені у відпустку протягом останнього тижня, наблизилася до 100 осіб.

Як зазначає видання, двоє високопоставлених чиновників, які курирують операції з безпеки агентства, також були відправлені в адміністративну відпустку після того, як відмовилися передати секретні документи співробітникам Департаменту ефективності уряду Ілона Маска (DOGE).

Також стало відомо, що Метт Хопсон, призначений адміністрацією Трампа на посаду керівника апарату, подав у відставку. Його відставка відбулася після того, як співробітники служби безпеки були відправлені у відпустку.

Зазначається, що чистка відбулася після більш ніж тижневого хаосу в USAID, головному агентстві Вашингтона, що фінансує життєво важливу допомогу в усьому світі на мільярди доларів.

Тим часом союзник Трампа, мільярдер Ілон Маск у неділю продовжив критикувати Державний департамент та USAID у своїх дописах та репостах на X. Трамп доручив Маску очолити федеральну групу зі скорочення витрат з широкими наглядовими повноваженнями. Представники DOGE часто відвідують штаб-квартиру USAID у Вашингтоні.

У неділю Маск звинуватив USAID у тому, що воно є «злочинною організацією» і додав, що їй час померти.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів. Зазначається, що розпорядження, видане всім дипломатичним і консульським установам, вимагає від співробітників департаменту видати «накази про припинення роботи» майже по всіх «існуючих грантах іноземної допомоги».

Згодом дипломати в Сполучених Штатах Америки просять терміново звільнити програми, що пов’язані з Україною від виданого розпорядження про призупинку на 90 днів іноземної допомоги.