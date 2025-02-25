Путін прпонує Трампу створити RosUkrEnergo навиворіт

Путін, рідкоземельні метали і Залужний

Після зустрічі в Саудівчькій Аравіі, все чіткіше стає зрозуміло, що Путін хоче запропонувати Трампу створити RosUkrEnergo навпаки.

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Виглядає так, що ідея Путіна наступна: американці входять в російській видобувний бізнес, створюється якась прокладка по типу RosUkrEnergo, яке виходить на європейський ринок.

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Власне праві популісти потрібні Трампу, крім всього іншого, для лобіювання цього проекту, бо та ж сама ХДС веде серйозну дискусію про те, що політика Меркель призвела до кризи в німецькій економіці.

• 3 •

Росіянам потрібно почати цей процес, бо це початок зняття санкцій, які вже ставлять під загрозу технологічний розвиток економіки РФ не в далекому майбутньому, а вже зараз.

• 4 •

Тут варто звернути увагу, що Кремль доклав дуже багато зусиль для того, щоб довести Заходу, що він може воювати безкінечно. А зараз вже зʼявилися певні дослідження і їх буде ще більше про те, що технологічна деградація Росії не грозить, адже по сірому імпорту в Росії іде все, що їм потрібно. Так от – це лише частково правда і російська економіка стоїть на грані технологічної деградації, що б там хто не писав. Але головне інше, цими дослідженнями росіяни добиваються того, що в головах західних політиків має бути одна думка: воюй не воюй, Росії це не шкодить. І це те, на чому вже спекулюють праві популісти.

• 5 •

Повертаючись до RosUkrEnergo-2, виглядає так, що США або не сказали ні «так» ні «ні» і Путін вирішив зробити ще більш спокусливу пропозицію. Або ж американці зажадали більшого і росіяни вирішили погодитися і на це. І тут симптоматично, що росіяни вже заявили, що готові також відмовитися від розрахунків за енергоносії в рублях і готові розраховуватися в доларах.

• 6 •

Варто тут окремо звернути увагу на те, що доля цієї угоди залежить від Брюсселя (ряду столиць ЄС). Ми можемо з великою долею імовірності допустити, що з певними обмеженнями ця угода буде погоджена ЄС.

• 7 •

Для нас це не лише поганий сигнал. Це також відкриває можливість торгу. Повторю те, що говорю багато місяців підряд: наша ціль на цих переговорах не показати дулю Трампу, а добитися наших вимог. Ще раз їх повторю:

ми маємо бути в безпековому периметрі ЄС (і ЄС до цього готовий).

ми не можемо погодитися нейтральний статус (мова не про НАТО, в яке нас ніхто не бере, а про інші можливі воєнно-політичні союзи;

ми не можемо погодитися на різке зменшення максимальної чисельності ЗСУ.

ми не можемо погодитися на скорочення нашого ВПК

ми повинні мати підписаний план на 5-7 років про постачання нам певної номенклатури озброєння;

ми не визнаємо анексовані території російськими.

І наостанок про Залужного. В росіян нема свого кандидата на майбутніх виборах в Україні. І їхня ціль – хаотизація нашої політики, а не ставка на того чи іншого кандидата.

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