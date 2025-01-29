У США вбито чоловіка, якого минулого тижня помилував Трамп за штурм Капітолія

У 2023 році Гаттла засудили до 6 місяців ув’язнення після того, як він визнав себе винним у проникненні в Капітолій

42-річного Метью Гаттла застрелив заступник шерифа округу

В американському штаті Індіана правоохоронець застрелив чоловіка лише через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп помилував його у справі про заворушення в Капітолії у 2021 році. Про це пишуть Associated Press та NBC News.

Як зазначають у місцевій поліції, 42-річного Метью Гаттла застрелив заступник шерифа округу Джаспер після того, як його машину зупинили 26 січня.

У поліції пояснили, що правоохоронець намагався затримали Гаттла, коли між ними сталася сварка, внаслідок якої поліціянт смертельно поранив підозрюваного. За даними слідства, той мав при собі вогнепальну зброю та чинив опір.

Поліція проводить розслідування. Там не розповіли, що стало причиною зупинки руху автівки.

Шериф Патрік Вільямсон розповів, що його заступника відправили в оплачувану адміністративну відпустку відповідно до політики департаменту.

Зазначається, що у 2023 році Гаттла засудили до 6 місяців ув’язнення після того, як він визнав себе винним у проникненні в Капітолій. Чоловік їздив зі своїм дядьком до Вашингтона, щоби взяти участь у мітингу на підтримку Трампа 6 січня 2021 року. Він перебував у Капітолії 16 хвилин і записав це на відео.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про рішення помилувати близько 1,5 тис. людей, які пов'язані із заворушеннями в Капітолії 6 січня 2021 року. Майже всі підозрювані у нападі можуть отримати повне помилування.

Раніше Федеральний суд у Вашингтоні оприлюднив документ, підготовлений спеціальним прокурором, що містить докази «злочинної поведінки» Дональда Трампа під час подій 2021 року, коли його прихильники атакували Капітолій.

До слова, Джо Байден, за кілька годин до завершення свого президентського терміну, ухвалив рішення про помилування деяких посадовців, яких, на його думку, може очікувати необґрунтоване переслідування.