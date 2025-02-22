Мадонна розкритикувала «коронованого» Трампа

«Якщо це жарт, то мені не смішно», – написала співачка

Американська співачка Мадонна гостро відреагувала на допис президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, в якому він назвав себе королем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі співачки.

19 лютого Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social повідомлення про скасування платного в’їзду до Мангеттена, доповнивши його словами «Хай живе король!».

Співачка публічно прокоментувала її в соціальній мережі Instagram. Вона нагадала, що Сполучені Штати були засновані переселенцями з Європи, які прагнули втекти від монархічного правління, щоб створити демократичну державу.

Скриншот з допису співачки

«Я гадала, що цю країну побудували європейці, які рятувались від життя під владою короля, щоб започаткувати новий світ, в якому керує народ. Зараз у нас є президент, який називає себе нашим королем. Якщо це жарт, то мені не смішно» , – написала Мадонна.

Нагадаємо, що на офіційній сторінці Білого дому у соціальній мережі Х з'явився допис, на якому зображено президента США Дональда Трампа у короні. На самій світлині американський лідер Трамп з короною на голові усміхається та позує на фоні Нью-Йорка. Підпис під зображенням: «Long live the King»

Раніше відомий американський письменник Стівен Кінг різко висловився щодо президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і мільярдера Ілона Маска.

У соціальній мережі Х на своїй сторінці американський письменник та «король жахів» Стівен Кінг опублікував допис, в якому зазначив, що Трамп і Маск є прихильниками російського диктатора Путіна.