Країни G20 зробили спільну заяву через вчорашню ракетну атаку РФ

«Ми засуджуємо варварські ракетні атаки, які Росія здійснила по українських містах та цивільній інфраструктурі»

Група Великої двадцятки засудила масовані удари Росії по території України і висловили співчуття Польщі. Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

«Сьогодні лідери Канади, Європейської комісії, Європейської ради, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Нідерландів, Іспанії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів зустрілися на полях саміту G20 на Балі та опублікували наступне», – йдеться в повідомленні.

Заява країн G20

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Ми засуджуємо варварські ракетні атаки, які Росія здійснила по українських містах та цивільній інфраструктурі у вівторок.

Ми обговорили вибух, який стався у східній частині Польщі біля кордону з Україною. Ми пропонуємо нашу повну підтримку та допомогу в розслідуванні, яке триває в Польщі. Ми погоджуємося підтримувати тісний зв’язок, щоб визначити відповідні наступні кроки під час розслідування.

Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку України та українського народу перед обличчям триваючої російської агресії, а також нашу незмінну готовність притягнути Росію до відповідальності за її зухвалі напади на українські громади, навіть коли G20 збирається для вирішення ширших наслідків війни. Ми всі висловлюємо співчуття родинам загиблих у Польщі та Україні.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

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Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.

Президент США Джо Байден назвав «малоймовірним» те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

Президент Володимир Зеленський вважає падіння російських ракет у Польщі «ударом по колективній безпеці». Він назвав дуже суттєвою ескалацією падіння російських ракет на території Польщі і закликав світову спільноту діяти.