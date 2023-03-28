Чому Індія підтримує Росію: озвучено цифру, яка все пояснює

Протягом минулого року РФ збільшила постачання нафти до Індії в 22 рази

Зближення Індії та Росії, за яким світ спостерігає останнім часом, продиктоване тим, що РФ наростила експорт нафти до цієї країни. Росія за підсумками 2022 року суттєво збільшила постачання нафти до Індії, а також до Китаю. Про це повідомив віцепрем'єр країни-агресорки Олександр Новак, повідомляє «Інтерфакс».

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Через світові санкції проти Росії, яка розв'язала війну в Україні, довелося шукати нові ринки збуту своїх енергетичних ресурсів, пояснив Олександр Новак.

«Більшість наших енергетичних ресурсів були переорієнтовані на інші ринки, на ринки дружніх країн. Я нагадаю, якщо брати постачання нафти до Індії, то вони зросли в 22 рази минулого року. Зросли постачання до КНР, на інші ринки. Це теж результат тієї великої роботи, яка була проведена в галузі», – заявив Новак, не вказавши конкретних цифр щодо постачань.

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Як повідомлялося, фінансові керівники найбільших економік світу рішуче засудили Москву за її війну проти України в суботу, лише Китай і сама Росія відмовилися підписати спільну заяву. Міністри фінансів та керівники нацбанків країн G20, які проводять зустріч в Індії, ймовірно, не зможуть прийняти спільну заяву за підсумками саміту. Індія наполягає, щоб у підсумковому документі не згадувалося засудження війни, яку Росія веде проти України. І навіть більше того, Індія заявила про різні погляди на те, що відбувається в Україні.

Як повідомлялося, індійська Рада з оборонних закупівель (DAC) закупить в Росії ракети, вертольоти, артилерійські гармати та системи радіоелектронної боротьби на суму 705 млр рупій ($8,52 млрд). Також повідомлялося, що через свою агресію в Україні російський режим повністю провалив укладений з Індією контракт на постачання систем протиповітряної оборони С-400 і запасних частин для бойових літаків російського виробництва.