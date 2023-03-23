Росія провалила контракт на поставку С-400 Індії

Через бойові дії в Україні військові постачання до Індії з РФ «зіткнулися з перешкодами»

Через свою агресію в Україні російський режим повністю провалив укладений з Індією контракт на постачання систем протиповітряної оборони С-400 і запасних частин для бойових літаків російського виробництва. Про це повідомляє Economic Times.

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Зазначається, що через бойові дії в Україні військові постачання до Індії з РФ «зіткнулися з перешкодами». Тому ВПС Індії були змушені різко скоротити прогнозовані витрати на закупівлі у 2024 році.

«Є великий проєкт... де постачання були зупинені через триваючу війну. Отже, в цьому році у нас було велике постачання, яке не відбудеться. Вони повідомили нам письмово, що не можуть його доставити. Тому більшу частину проєкт було скорочено», – заявив під час виступу на засіданні комітету з оборони індійського парламенту представник ВПC.

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Ще у 2018 році росія та Індія підписали контракт на постачання Індії п'яти дивізіонів С-400 на суму в 5,43 млрд доларів. У 2024 поставки повинні були завершитися, зокрема, росія повинна була передати Індії ще два дивізіони. Однак через вторгнення РФ в Україну поставки були відкладені на невизначений термін.

До слова, Росія щомісяця втрачає в Україні близько 25 тис. військових – і це лише вбитими. Кількість поранених утричі більша.