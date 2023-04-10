Заступниця міністра закордонних справ України відправилась до Індії: деталі
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова відправилась з візитом до Індії
10-11 квітня відбудеться візит першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової до Індії. Про це повідомила пресслужба МЗС.
«Рада відвідати Індію – землю, яка породила багатьох мудреців, святих та гуру. Сьогодні Індія хоче бути Вішвагуру - всесвітнім учителем та арбітром. У нашому випадку ми маємо дуже чітку картину: агресор проти безневинної жертви. Підтримка України - єдиний правильний вибір для справжнього Вішвагуру», - написала Джапарова у Twitter.
Програма перебування в Нью-Делі передбачає зустрічі першої заступниці міністра закордонних справ України з державним міністром закордонних справ – державним міністром культури Індії Мінакаші Лекхі, заступником міністра закордонних справ Індії Санджаєм Вермою та заступником радника Прем’єр-міністра Індії з питань національної безпеки Вікрамом Місрі.
Сторони обговорять посилення двосторонньої взаємодії, зокрема, проведення політичних консультацій, обмін візитами на високому та найвищому рівнях, відновлення роботи міжурядової українсько-індійської комісії з питань торговельної, економічної, наукової, технічної, промислової та культурної співпраці, а також шляхи активізації відносин між двома країнами в рамках всеохопного партнерства.
Повідомляється, що Еміне Джапарова візьме участь у круглому столі з Indian Strategic Community та інтерактивному спілкуванні з представниками Індійської ради у міжнародних справах, а також дасть інтерв’ю провідними ЗМІ Індії.
Коментарі — 0