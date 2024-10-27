Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів виборів в США – Bloomberg

Сполученим Штатам, імовірно, буде важко утримати значну фінансову підтримку через Конгрес

Після більш ніж 1000 днів жорстоких боїв, вибори в США стають переломним моментом для України. І незалежно від результатів, допомога країні може зменшитись. Про це повідомляє Bloomberg.

Офіційні особи в Києві та Європі стурбовані, бо перемога Дональда Трампа може призвести до того, що Україна буде змушена вдатися до болючого врегулювання війни, яке дозволить російському диктатору Володимиру Путіну зміцнити свою владу на території країни.

І хоча президент України Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати боротьбу, сувора реальність полягає в тому, що виснажені українські Збройні сили значною мірою залежать від допомоги США. Зокрема деякі союзники України вже заговорили про те, як може закінчитися війна.

Якщо переможе Трамп, який заявив, що «врегулює» конфлікт ще до вступу на посаду, а також виконає свої погрози припинити допомогу, то у такому разі можливості для України різко звузяться.

Але навіть якщо переможе Камала Гарріс, то, за словами західних чиновників, які говорили на умовах анонімності, Сполученим Штатам, імовірно, буде важко утримати значну фінансову підтримку через Конгрес.

Вибори президента США

Як відомо, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Раніше кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, колишній президент США та кандидат на пост глави держави від Республіканської партії Дональд Трамп у разі поразки на майбутніх виборах може спробувати оскаржити їхні результати.

Згідно з результатами опитування Американської психологічної асоціації, більшість американців вже відчувають стрес у зв’язку з президентськими виборами у США. В опитуванні взяли участь понад 3,3 тис. дорослих у віці 18+. З них 69% сказали, що «перебувають в стресовому стані» в очікуванні виборів. Серед головних чинників названо майбутнє нації, яке турбує 77% опитаних.