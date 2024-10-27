Головна Світ Політика
search button user button menu button

Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів виборів в США – Bloomberg

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів виборів в США – Bloomberg
Якщо переможе Трамп, можливості для України різко звузяться
фото: УНН

Сполученим Штатам, імовірно, буде важко утримати значну фінансову підтримку через Конгрес

Після більш ніж 1000 днів жорстоких боїв, вибори в США стають переломним моментом для України. І незалежно від результатів, допомога країні може зменшитись. Про це повідомляє Bloomberg.

Офіційні особи в Києві та Європі стурбовані, бо перемога Дональда Трампа може призвести до того, що Україна буде змушена вдатися до болючого врегулювання війни, яке дозволить російському диктатору Володимиру Путіну зміцнити свою владу на території країни.

І хоча президент України Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати боротьбу, сувора реальність полягає в тому, що виснажені українські Збройні сили значною мірою залежать від допомоги США. Зокрема деякі союзники України вже заговорили про те, як може закінчитися війна.

Якщо переможе Трамп, який заявив, що «врегулює» конфлікт ще до вступу на посаду, а також виконає свої погрози припинити допомогу, то у такому разі можливості для України різко звузяться.

Але навіть якщо переможе Камала Гарріс, то, за словами західних чиновників, які говорили на умовах анонімності, Сполученим Штатам, імовірно, буде важко утримати значну фінансову підтримку через Конгрес.

Вибори президента  США

Як відомо, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Раніше кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, колишній президент США та кандидат на пост глави держави від Республіканської партії Дональд Трамп у разі поразки на майбутніх виборах може спробувати оскаржити їхні результати.  

Згідно з результатами опитування Американської психологічної асоціації, більшість американців вже  відчувають стрес у зв’язку з президентськими виборами у США. В опитуванні взяли участь понад 3,3 тис. дорослих у віці 18+. З них 69% сказали, що «перебувають в стресовому стані» в очікуванні виборів. Серед головних чинників названо майбутнє нації, яке турбує 77% опитаних.

Читайте також:

Теги: вибори війна Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент Камала Гарріс перемога конфлікт погрози стрес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступник Офісу президента: Україна виступає проти заморожування війни, адже хоче покласти їй край
Єрмак висловився стосовно ідеї переговорів із Росією
Сьогодні, 14:28
Гусак плаває довго по воді – морози ще не прийдуть
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Глава держави визнав, що партнери хотіли б, щоб в Україні зменшили призовний вік
Мобілізації з 18 років не передбачається, хоча партнери хотіли б цього, – Зеленський
18 жовтня, 19:01
16 жовтня Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України
План перемоги. Опозиція пояснила, що їй не сподобалося
17 жовтня, 08:22
США висловилися щодо можливості запрошення України в НАТО
США висловилися щодо можливості запрошення України в НАТО
16 жовтня, 17:34
ЗСУ за добу знищили 49 бойових броньованих машин противника
Втрати ворога станом на 13 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
13 жовтня, 08:21
За словами експерта, поточні прайс-кепи в Україні нижчі за оптову вартість електроенергії в Європі у нічні години, що ускладнює імпорт
Через прайс-кепи можуть виникнути проблеми з імпортом електроенергії – експерт
11 жовтня, 18:38
Британія не дозволяє бити по РФ своїми ракетами
Британія не змінила свою позицію щодо дозволів бити по РФ після візиту Зеленського
10 жовтня, 23:32
Сплеск зростання кредитів від макрофінансових організацій (МФО) для населення за перше півріччя збільшився на 56%
Українці масово беруть мікрокредити? Чому це погано
29 вересня, 20:00

Політика

Президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів
Президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів
Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів виборів в США – Bloomberg
Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів виборів в США – Bloomberg
Очільниця МЗС Фінляндії назвала дві європейські країни, які стали мішенями гібридної війни Кремля
Очільниця МЗС Фінляндії назвала дві європейські країни, які стали мішенями гібридної війни Кремля
Міжнародні спосерігачі дали оцінку виборам у Грузії
Міжнародні спосерігачі дали оцінку виборам у Грузії
У Литві проходить другий тур парламентських виборів
У Литві проходить другий тур парламентських виборів
Андрій Сибіга прибув до ПАР: мета візиту
Андрій Сибіга прибув до ПАР: мета візиту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
38K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
38K
Відомий музикант став татусем двійнят
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2024
28K
Військовий випадково зустрів побратима, якого оплакував два роки
16K
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада

Новини

Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 02:25
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua