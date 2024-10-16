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Нове соцопитування у США: Гарріс випереджає Трампа

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Нове соцопитування у США: Гарріс випереджає Трампа
Камала Гарріс випереджає Трампа після опитування
фото з відкритих джерел

Кандидатка від демократів Камала Гарріс випереджає на 3% Дональда Трампа у передвиборчому опитуванні 

Кандидатка на пост президента США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на 3% у загальнонаціональному опитуванні. Про це повідомляє видання The Hill. 

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, опублікованим у вівторок, 15 жовтня, Камалу Гарріс підтримують 45% виборців, тоді як Дональда Трампа – 42%.

Попередні опитування, проведені у вересні, показали, що Гарріс випереджає Трампа на 3 відсоткових пункти з підтримкою 46% проти 43%.

Обидва результати знаходяться в межах похибки, і вони лише дають уявлення про потенційних переможців виборів у семи важливих штатах, що відбудуться в листопаді.

Останнє опитування Reuters/Ipsos вказує на те, що жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів виборців: 46% респондентів позитивно ставляться до Гарріс, тоді як 42% підтримують Трампа.

Екс-президент має невелику перевагу над Гарріс у питаннях економіки, безробіття та створення робочих місць: 45% учасників опитування вважають, що Трамп краще підготовлений для вирішення цих проблем, порівняно з 40%, які віддали голос за Гарріс.

Водночас кандидатка від Демократичної партії отримала вищі оцінки за боротьбу з політичним екстремізмом та загрозами демократії, обійшовши Трампа на 5 пунктів, з 43% підтримки проти 38%.

Гарріс також випередила Трампа на 14 пунктів у сфері охорони здоров’я.

До слова, колишній президент США Дональд Трамп часто любить висміювати свої політичних опонентів, однак за місяць до виборів, він все частіше відчуває це на собі. Про це повідомляє Axios.

Нагадаємо, після соціологічного опитування кандидат у президенти Дональд Трамп має перевагу над віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у питанні завершення війни в Україні.

Напередодні Трамп запропонував залучити армію у день виборів для боротьби з «внутрішнім ворогом». Він підкреслив, що його не турбує можливий хаос з боку його прихильників або втручання іноземних держав, а основну загрозу він бачить у «радикальних лівих безумцях».

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Теги: соцопитування Дональд Трамп партії президент Камала Гарріс США вибори у США

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