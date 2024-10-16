Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін використовує договір з КНДР, щоб компенсувати мобілізацію в РФ – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін використовує договір з КНДР, щоб компенсувати мобілізацію в РФ – ISW
Путін хоче отримати корейських солдат
фото з відкритих джерел

Нещодавно Кремль підписав угоду про всеосяжне стратегічне партнерство з Північною Кореєю

Кремль використовує нову угоду про всебічне стратегічне партнерство з Північною Кореєю, щоб відтягнути необхідність проведення нових етапів мобілізації в Росії на якомога триваліший час. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

В Інституті повідомили, що не можуть підтвердити інформацію про формування батальйону з 3 тис. північнокорейських громадян для участі у військових операціях РФ у Курській області, а також про дезертирство групи північнокорейських солдатів.

У звіті, однак, нагадали, що 14 жовтня російський диктатор Володимир Путін направив до Держдуми текст договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю, підписаний обома країнами в червні 2024 року.

Зазначається, що речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі для ТАСС наголосив, що договір між Росією та Північною Кореєю чітко визначає питання «взаємного співробітництва в галузі оборони та безпеки».

«Кремль, ймовірно, використовує положення угоди про «взаємну оборону», щоб надати юридичне обґрунтування розгортанню північнокорейських солдатів у зоні бойових дій в Росії у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область. Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що невеликий контингент північнокорейських військовослужбовців діяв поблизу окупованого Донецька», – йдеться у звіті.

Як зазначають в ISW, окрім юридичних підстав, угода про взаємну оборону з КНДР свідчить про те, що Путін і далі намагається знайти альтернативні шляхи для зміцнення Збройних сил, щоб уникнути оголошення часткової або загальної мобілізації.

Аналітики нагадують, що російський лідер продовжує покладатися на криптомобілізацію та створення нових добровольчих підрозділів, щоб уникнути негативних суспільних наслідків від проведення масштабної мобілізації.

В ISW також вважають, що проблема стала особливо гострою після вторгнення України в Курську область у серпні 2024 року, коли російська армія зіткнулася з новими потребами в особовому складі для захисту цього нового фронту всередині країни.

Реакція Путіна на ці події, зазначають у звіті, відповідає його загальній стратегії ведення війни. Він продовжує уникати широкої мобілізації та замість цього робить акцент на формуванні нових підрозділів територіальної оборони, передислокації наявних військових з України та використанні призовників.

«Використання північнокорейського персоналу відповідно до пункту про взаємну оборону в російсько-північнокорейському договорі є частиною тих самих ширших зусиль. Путін, схоже, більш охоче приймає північнокорейський персонал до російську армію і вдається до інших зусиль з формування нерегулярних сил, ніж закликає до ширшої мобілізації, щоб реально вирішити бойову ситуацію на театрі військових дій», – йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, диктатор Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє голові російського Слідчого комітету Олександру Бастрикіну залишатися на своїй посаді, незважаючи на досягнення пенсійного віку. 

Нагадаємо, у 2024 році осінній призов до російської армії традиційно триватиме з 1 жовтня до 31 грудня, але правила отримання повісток дещо зміняться: згідно з постановою російського уряду, запрацює спеціальний електронний реєстр.

До слова, кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін давно хотів напасти на Україну, однак цього не сталося раніше нібито через позицію саме Трампа.

Читайте також:

Теги: армія путін Дональд Трамп закон реєстр диктатор правила Дмитро Пєсков ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Пєсков заявив журналістам, що рішення Путіним щодо відвідування саміту G20 поки не ухвалене
Генпрокурор Костін закликав владу Бразилії заарештувати Путіна, якщо той приїде на саміт G20
14 жовтня, 18:02
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон висловився про війну в Україні
Джонсон про допомогу Україні: Не маю бажання продовжувати фінансування
11 жовтня, 20:52
Путін нагородив Лукашенка за «виняткові заслуги»
Путін відзначив Лукашенка найвищою державною нагородою Росії
9 жовтня, 21:29
Під час зустрічі з Путіним у Гамбурзі в липні 2017 року Трамп піддався на маніпуляції російського президента
Трамп просив у Путіна поради щодо України: подробиці від The New York Times
6 жовтня, 10:25
Прощання з Ігорем Грибом
Командування проведе у бригаді, яка захищала Вугледар, службове розслідування: що стало причиною
5 жовтня, 15:12
Зеленський відвідав фабрику з виробництва боєприпасів у Скрентоні разом з губернатором штату Джошем Шапіро
Візит Зеленського на завод боєприпасів у США викликав скандал: подробиці
29 вересня, 14:48
Погрози Трампу надходять з боку Ірану
Розвідка попередила Трампа про загрозу його життю
25 вересня, 08:35
За словами представника українського оборонного відомства, Україна не планує займати нові території в Курській області
Росія перекинула під Курськ майже 40 тис. солдатів – FT
16 вересня, 15:19
Олексій Дмитрашківський показує мешканцям Курщини сюжети про війну в Україні
Хліб, сіль, вода, інсулін та памперси. Як працює військова комендатура на Курщині лінія фронту
16 вересня, 08:30

Політика

Путін використовує договір з КНДР, щоб компенсувати мобілізацію в РФ – ISW
Путін використовує договір з КНДР, щоб компенсувати мобілізацію в РФ – ISW
Путін підписав закон, який залишає на високих посадах його соратників – ISW
Путін підписав закон, який залишає на високих посадах його соратників – ISW
Німеччина проситиме ЄС збільшити фінансову допомогу Україні – Reuters
Німеччина проситиме ЄС збільшити фінансову допомогу Україні – Reuters
США закликали КНДР повернутись до дипломатії у відносинах з Південною Кореєю
США закликали КНДР повернутись до дипломатії у відносинах з Південною Кореєю
Українська делегація в ООН зробила заяву про корінні народи України
Українська делегація в ООН зробила заяву про корінні народи України
У Росії перестали працювати федеральні сайти МВС – Москва назвала причини
У Росії перестали працювати федеральні сайти МВС – Москва назвала причини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
59K
Сербія знайшла альтернативу Євросоюзу
49K
Сусідня з Україною країна вирішила замінувати свій східний кордон
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
28K
Слідство знайшло у голови хмельницького МСЕК мільйони у польських банках
25K
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України

Новини

Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Вчора, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua