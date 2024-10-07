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Офіс генпрокурора просить про арешт керівниці МСЕК, яку викрито на незаконному збагаченні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Офіс генпрокурора просить про арешт керівниці МСЕК, яку викрито на незаконному збагаченні
Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи викрито на незаконному збагачені
фото з відкритих джерел

Керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи повідомлено про підозру у незаконному збагаченні 

Офіс генерального прокурора просить суд арештувати підозрювану в незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатку облради от партії «Слуга народу» Тетяну Крупу. Про це повідомила речниця Офісу генерального прокурора Надія Максимець у коментарі «Українській правді». 

«У понеділок Офіс  генпрокурора подав до суду клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у сумі 500 млн грн. Нагадаємо, керівниці МСЕК повідомлено про підозру у незаконному збагаченні за ст. 368-5 КК України», – повідомила речниця. 

Нагадаємо, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшли $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

До слова, засуджений за корупцію колишній голова Хмельницької міської медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), лікар-травматолог Любомир Зав’ялець мобілізувався до армії. Експосадовець відбував покарання у Хмельницькому слідчому ізоляторі. Там він виявив бажання проходити військову службу за контрактом. Керівництво установи покарань почуло засуджено і звернулося до суду з поданням про застосування до нього умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Таке процедура стала можливою для засуджених осіб, котрі добровільно погоджуються воювати, після ухвалення Верховною Ради відповідних змін до законодавства у травні 2024 року.

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Теги: звільнення прокурор партії арешт лікар

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