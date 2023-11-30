Папа Римський образився на американського кардинала – Reuters

Кардинал Реймонд Берк із США неодноразово критикував Папу Римського Франциска за його діяльність

Папа Римський Франциск позбавив привілеїв американського кардинала Реймонда Берка. Раніше американський кардинал мав велику субсидовану квартиру та зарплату, яку нараховував йому Ватикан. Тепер він буде залишатись представником Папи у США, але ці права втратить. Про це повідомило високопоставлене джерело з Ватикану, пише Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чоловік, який надав інформацію на умовах анонімності, брав участь у регулярній зустрічі минулого тижня у Ватикані, коли Папа Римський зробив оголошення своїм помічникам. Він процитував Папу, який сказав, що Берк, один із його найзапекліших критиків, «працював проти Церкви та проти папства» і що він посіяв «розбіжності» в церкві.

Як пише Reuters, Берк нібито роками не працював у Ватикані. Він є консультантом одного з трибуналів, як і численні кардинали, які живуть за межами Риму, і проводить більшу частину свого часу в своєму рідному штаті Вісконсін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас джерело, яке було на зустрічі, спростувало повідомлення ЗМІ про те, що Франциск назвав 75-річного Берка «ворогом».

Берк є героєм для традиціоналістів у церкві, особливо в Сполучених Штатах, де він часто буває гостем консервативних католицьких ЗМІ, які часто критикували Папу Римського Франциска за його діяльність.

Берк майже з самого початку виступав проти реформ Папи. У 2014 році, через рік після обрання Франциска, Папа усунув його з посади голови Ватиканського трибуналу та перемістив його на переважно церемоніальну посаду через кілька днів після того, як Берк сказав, що Церква під керівництвом Франциска «як корабель без штурвала».

Нещодавно, у жовтні, Берк був одним із п’яти кардиналів, які відкрито кинули виклик йому на глобальній місячній зустрічі у Ватикані, відомій як синод. Там він закликав священників до захисту від «отрути плутанини, помилок і розділення» в церкві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Особа, близька до Берка, сказала, що кардинал не був поінформований раніше про рішення Папи, про що вперше повідомило консервативне італійське видання La Nuova Bussola Quotidiana.

Це уже друга гучна подія у Ватикані за останній час. Раніше Папа Римський Франциск прийняв відставку польського єпископа Сосновецької єпархії Гжегожа Кашака – після повідомлень про гей-оргію священника його єпархії за участю секс-працівника. Про відставку заявив сам єпископ, а деталі повідомила Rzeczpospolita.