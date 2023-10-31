Вороги видимі та духовні. Як захищатися

Бачачи реалії війни видимої, ми можемо краще зрозуміти природу боротьби духовної, невидимої

Зараз, дорогі брати і сестри, ми живемо в умовах війни, яку веде проти українського народу підступна і жорстока російська держава. І через реалії цієї війни ми бачимо, як діє ворог. Він говорить про мир саме тоді, коли все більше розпалює війну. Він говорить, що бажає захищати – і нібито заради цього насправді приносить горе, страждання, сіє руйнування і смерть серед тих, кого нібито захищає. Він прикривається світлими російськими церковними ризами, говорячи про захист віри, духовності, традицій – але під цими ризами ховається омана, озлоблення, схвалення злочинів геноциду, вбивств і кровопролиття.

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Ворог гордиться силою своєю, але сила його спрямована лише на примноження зла. Так само легіон бісів, згаданий у євангельському читанні про зцілення гадаринського біснуватого, давав нелюдську силу тому, кого полонили ці злі духи. Але сила ця була спрямована проти інших людей і проти нього самого.

Отже, бачачи реалії війни видимої, ми можемо краще зрозуміти природу боротьби духовної, невидимої. Ця невидима боротьба триває проти духів злоби, які постійно і наполегливо прагнуть завдати кожній людині шкоду, тримати її в рабстві, погубити її, привести до пекла. Заради цього біси можуть діяти відкрито, як виявляли вони себе в одержимості згаданого в читанні чоловіка. А можуть, і часто саме так діють, приховувати себе і свої задуми. Вони спокушають людину, привабливими мріями огортаючи власні злі наміри.

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Тому ми, як християни, повинні бути завжди пильними. Не слід забувати, що диявол ніколи не спить і не заспокоюється. І якщо він не виявляє себе відкрито, то це не означає, що він полишив свою злу справу.

Небезпека від лукавих духів чатує на нас завжди і особливо загрожує тоді, коли ми через духовне лінивство та недбалість виявляємося не готовими давати відсіч ворогові. Саме тому Господь у зразку молитви, який Він дав учням і всім нам, серед інших прохань вмістив і прохання про визволення від лукавого. Щоби навіть через ці слова молитви ми також нагадували собі про небезпеку, яка очікує на нас. Щоби ми могли завжди дати відсіч духовному нашому ворогові.

Бажаю всім нам, дорогі брати і сестри, успішної та переможної боротьби з лукавими духами. Без Бога ми слабкі й немічні, але з Богом – можемо все. Тож нехай через нові й нові перемоги над злом все більше славиться ім’я Боже! Амінь.