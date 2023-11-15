Хто затягує заборону Московської церкви? Рух «Чесно» назвав депутатів

«Поправковим спамом» нардепи намагаються сповільнити підготовку законопроєкту до другого читання

Проросійські народні депутати подали близько 1200 правок до урядового законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних із країною-агресором РФ (№8371). Про це повідомляє Рух «Чесно» із посиланням джерела в профільному Комітеті Ради з питань гуманітарної політики.

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Як зазначається, значна частина зауважень є «поправковим спамом» авторства проросійських нардепів Євгенія Шевченка та Артема Дмитрука. Крім того, частину правок подали скандальні нардепи від фракції «Слуга народу» Павло Халімон, Євгеній Брагар та Сергій Литвиненко. Також кілька десятків правок подав лідер депутатської групи ПЗЖМ Юрій Бойко.

Голова комітету Микита Потураєв у коментарі зазначив, що «поправковим спамом» нардепи намагаються сповільнити підготовку законопроєкту до другого читання, однак члени комітету налаштовані якісно доопрацювати текст і найближчим часом винести його на розгляд.

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«Працювати з поправковим спамом ми вміємо і подолати його не буде складно. Плануємо підготувати текст проєкту до розгляду у сесійній залі до середини грудня», – зазначив Потураєв.

Член комітету від «Європейської солідарності» Володимир Вʼятрович зазначає, що основна мета комітету зробити цей законопроєкт дійсно дієвим. Погодження комітету важливе, проте ухвалення закону буде залежати від політичної волі керівництва парламенту та позиції монобільшості. «Ми вже мали робочі групи у комітеті, аби узагальнити поправки і посилити текст. Беремо за основу цю ініціативу, проте пропонуємо додати норми, що були закладені в інших наших проєктах, які так і не були винесені на голосування. Звісно ж розуміємо, що будуть спроби від захисників московської «церкви» спотворити законопроєкт через правки. Проте в позиції членів комітету я впевнений. Важливо, аби громадськість продовжувала контролювати цю тему, адже тиск суспільства лишається чи не єдиним інструментом впливу», – зазначає Вʼятрович.

Нагадаємо, «за» законопроєкт №8371 у першому читанні проголосувало 267 нардепів, найбільший відсоток голосів дали фракції «ЄС», «Голос» та «Слуга народу». Показово, що «проти» голосували переважно нардепи із груп ПЗЖМ та «Відновлення України», які утворились після заборони проросійської партії ОПЗЖ, а також позафракційний мажоритарник Дмитро Шпенов.