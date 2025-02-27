Прем'єр Британії зустрівся з Трампом: головні заяви про Україну

Відповідаючи на запитання про те, чи можна довіряти Путіну, Трамп відповів: «Довіряй, але перевіряй»

У вівторок, 27 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та AFP.

Зазначено, що Стармер передав президенту США запрошення від короля Чарльза відвідати Велику Британію. Прем'єр наголосив, що це особлива подія, оскільки це зробить Трампа першим обраним політичним лідером сучасності, якого британський монарх прийняв з двома державними візитами.

Трамп прийняв запрошення і заявив, що прибуде з першою леді Меланією Трамп. Наразі дата візиту невідома.

Також Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін «дотримає свого слова» та не нападе знову після укладання мирної угоди з Україною. Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи можна довіряти Путіну, Трамп відповів: «Довіряй, але перевіряй».

«Я думаю, що нам потрібно перевірити, бо ніколи не знаєш, що станеться. Ви сказали, що вони коли-небудь обдурять і що вони найгірші люди у світі. Але я знаю інших, які гарантують, що вони на 100% чесні, але обдурять. Тож ніколи не знаєш, що отримаєш», — зауважив американський президент.

Президент США також прокоментував прагнення України приєднатися до НАТО за результатами мирної угоди, заявивши, що «цього не станеться». Однак він запевнив, що США спробують повернути Україні «якомога більше землі».

Крім того, Трамп заявив, що гарантувати безпеку в Україні – «легко», але укласти угоду – «складно».

«Гадаю, що ми дуже просунулися в угоді, але ми ще не уклали її. Тому я не хочу говорити про миротворців, поки ми не досягнемо угоди», – пояснив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп «не може повірити», що назвав очільника України Володимира Зеленського «диктатором». Так, журналісти запитали Трампа, чи досі він вважає Зеленського диктатором. На що він відповів: «Чи говорив я це? Я не можу повірити, що міг би таке сказати».

Як відомо, президент США Дональд Трамп продовжив низку санкцій проти РФ на рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на неопублікований виконавчий указ. Його опублікують завтра, 28 лютого.