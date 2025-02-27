Трамп продовжив на рік санкції проти Росії

Про рішення Трампа стало відомо після зустрічі делегацій США та РФ у Стамбулі

Указ запроваджує санкції проти Росії через порушення суверенітету та територіальної цілісності України

Президент США Дональд Трамп продовжив низку санкцій проти РФ на рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на неопублікований виконавчий указ. Його опублікують завтра, 28 лютого.

«Відповідно до розділу 202(d) закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на 1 рік надзвичайний стан, оголошений указом 13660», – йдеться в документі.

Указ 13660 від 2014 року запроваджує санкції проти Росії через порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 27 лютого переговори між представниками Росії та США завершилися у Стамбулі, вони тривали понад шість годин. Зазначається, що російська делегація залишила резиденцію американського генконсула у Стамбулі, де проходили переговори із представниками США. Жодних заяв для преси не було.

Також склад російської делегації, до якої входили представники МЗС, не розголошується.

Як відомо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого.

Росія відправила на переговори до Саудівської Аравії очільника МЗС Сергія Лаврова та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. З боку США у переговорах брали участь держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волз і спеціальний посланник Стів Віткофф.

Американська та російська делегації узгодили чотири пункти за підсумками перших переговорів щодо війни в Україні та двосторонніх відносин Вашингтона й Москви.

Тим часом президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.