Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Трамп продовжив на рік санкції проти Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп продовжив на рік санкції проти Росії
Про рішення Трампа стало відомо після зустрічі делегацій США та РФ у Стамбулі
колаж: glavcom.ua

Указ запроваджує санкції проти Росії через порушення суверенітету та територіальної цілісності України

Президент США Дональд Трамп продовжив низку санкцій проти РФ на рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на неопублікований виконавчий указ. Його опублікують завтра, 28 лютого. 

«Відповідно до розділу 202(d) закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на 1 рік надзвичайний стан, оголошений указом 13660», – йдеться в документі.

Указ 13660 від 2014 року запроваджує санкції проти Росії через порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 27 лютого переговори між представниками Росії та США завершилися у Стамбулі, вони тривали понад шість годин. Зазначається, що російська делегація залишила резиденцію американського генконсула у Стамбулі, де проходили переговори із представниками США. Жодних заяв для преси не було.

Також склад російської делегації, до якої входили представники МЗС, не розголошується.

Як відомо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого.

Росія відправила на переговори до Саудівської Аравії очільника МЗС Сергія Лаврова та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. З боку США у переговорах брали участь держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волз і спеціальний посланник Стів Віткофф.

Американська та російська делегації узгодили чотири пункти за підсумками перших переговорів щодо війни в Україні та двосторонніх відносин Вашингтона й Москви.

Тим часом президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Читайте також:

Теги: санкції Дональд Трамп Україна президент радник переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мюнхенська безпекова конференція: рубікон для України та світу?
Мюнхенська безпекова конференція: рубікон для України та світу?
17 лютого, 11:26
Чому публічні обійми з Путіним шкодять планам Трампа?
Помилка Трампа
25 лютого, 17:21
Якуб Глушак
Жіноча збірна України з волейболу отримала нового тренера
28 сiчня, 14:44
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський провів телефонні розмови з Макроном, Стармером та Гремом: про що говорили
19 лютого, 23:31
Politico назвало країни, які проти передачі Україні активів РФ
Перелік країн ЄС, які виступають проти передачі Україні заморожених активів РФ
25 лютого, 15:13
Гітанас Науседа заявив, що безпека України є частиною європейської безпеки
«Досить розмов – час для дій». Президент Литви звернувся до Європи щодо України
19 лютого, 19:42
Трамп не проти запропонувати варіант для переїзду російських олігархів
Трамп запропонує «золоті карти» для охочих переїхати: яка ціна та умови
Вчора, 07:29
Янукович був позбавлений звання президента, визнаний винним у державній зраді і заочно засуджений на 13 років позбавлення волі
ЄС поновив санкції проти наближених до Януковича осіб. Експрезидент зник з переліку
Вчора, 18:45
На думку Козирєва, НАТО, можливо, зараз розпадається або перебуває у глибокій кризі
Створюйте ядерну зброю! Колишній російський міністр, який складав Будапештський меморандум, дав пораду Зеленському
Вчора, 22:02

Економіка

Трамп продовжив на рік санкції проти Росії
Трамп продовжив на рік санкції проти Росії
Трамп повідомив, коли почнуть діяти додаткові 10% мита для Китаю та інших країн
Трамп повідомив, коли почнуть діяти додаткові 10% мита для Китаю та інших країн
«Вироблено в ЄС». Данці просять маркувати продукти в магазинах, аби не купувати американське
«Вироблено в ЄС». Данці просять маркувати продукти в магазинах, аби не купувати американське
Дефіцит яєць у США схвилював Трампа: на які заходи піде влада
Дефіцит яєць у США схвилював Трампа: на які заходи піде влада
Буданов розповів, у скільки Росії обходиться один день війни
Буданов розповів, у скільки Росії обходиться один день війни
У Японії втретє за тиждень вирує лісова пожежа
У Японії втретє за тиждень вирує лісова пожежа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
15K
Доктор геологічних наук назвав рідкісний метал, який мав би зацікавити американців в Україні
14K
Запізнилися – вибачте! Театр Франка запроваджує нові правила для глядачів
9520
Кротевич залишає «Азов». Стало відомо, чим він займатиметься
7488
У Стамбулі закінчилися переговори між Росією та США: перші деталі

Новини

Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Сьогодні, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua