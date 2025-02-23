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У Львові світлом вшанували полеглих захисників і захисниць

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Львові світлом вшанували полеглих захисників і захисниць
Промені Пам’яті засвітили у Львові на полях військових поховань
фото: Андрій Садовий/Telegram

«Світло переможе пітьму! Вічна Слава Героям!», – Андрій Садовий

У неділю, 23 лютого, напередодні третьої річниці початку повномасштабного російського вторгнення у Львові на Личаківському кладовищі над могилами українських захисників та захисниць у небо запустили промені пам'яті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Еспресо».

Як і попередніх років, вшанування розпочалося зі спільної молитви. До нього долучилися родини полеглих захисників, духовенство, військові підрозділи Львова й області, представники влади, а також чимало небайдужих містян.

У Львові світлом вшанували полеглих захисників і захисниць фото 1

Перші промені світла засяяли на полі Почесних поховань № 76 – Меморіалі Героїв, які загинули в російсько-українській війні (учасники АТО та ООС), а також освітили простір навколо Меморіалу на Полі Почесних поховань №67, а після того вони осяяли небо над кількома сотнями могил загиблих українських захисників – на полі Почесних поховань № 86а.

«Промені Пам’яті засвітили у Львові на полях військових поховань. Це вже традиційна акція, яку ми проводимо напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Світло переможе пітьму! Вічна Слава Героям!», – написав мер Львова Андрій Садовий.

Раніше президент вручив воїнам та рідним полеглих «Золоті Зірки» Героя України. 

Також Володимир Зеленський провів пресконференцію напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну після форуму «Україна. Рік 2025». Серед ключових тем – терміни та можливості завершення війни, виробництво зброї, відносини зі США та іншими країнами тощо.

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Теги: президент Україна Володимир Зеленський військові учасники АТО Андрій Садовий акція

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