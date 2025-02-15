Племінник російського шоумена-путініста загинув на війні в Україні

Звєрєв цинічно заявив, що дізнавшись про трагедію, він відразу вирушив до церкви

Сергій Звєрєв підтримав повномасштабну війну в Україні

Відомий російський стиліст Сергій Звєрєв, який підтримує диктатора Путіна і війну в Україні, заявив що його племінник Андрій загинув у зоні так званої СВО. У своїх соцмережах шоумен поділився, що буквально нещодавно дізнався від сестри про трагедію з її сином.

«Пів години тому написала сестра, що Андрійка більше немає. Сталося страшне», – зазначив Сергій.

Стиліст зізнався, що сім'я поки що не знає всіх обставин загибелі Андрія на фронті.

Звєрєв цинічно заявив, що дізнавшись про трагедію, він відразу вирушив до церкви, де замовив панахиду за душу племінника.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Сергій Звєрєв відреагував на початок мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. 59-річний співак і перукар несподівано заявив, що готовий воювати. На війну в Україну він зібрався їхати в короні і мантії.

Раніше у Москві помер прессекретар співака Shaman Антон Коробков-Землянський. Він раптом почав задихатися. Дружина викликала швидку допомогу, однак медики не врятували 40-річного чоловіка.

Крім того, у Республіці Карелія було виявлено мертвим російського окупанта Андрія Ткаченка, який був одним із найближчих соратників керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Також у Москві було знайдено мертвим колишнього віцепрезидента російського концерну «Юкос» Михайла Рогачова. За попередніми даними, він випав із вікна.