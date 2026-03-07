Європейська комісія ухвалила безпрецедентне рішення щодо Грузії

Протести та політичні заворушення сколихнули Грузію з того часу, як правляча партія «Грузинська мрія» призупинила переговори про вступ до ЄС у листопаді 2024 року

Каллас пояснила, що рішення пов’язане з репресіями проти опозиції та медіа

Європейська Комісія призупинила безвізовий режим для власників грузинських дипломатичних, службових та офіційних паспортів. Обмеження запроваджено щонайменше на один рік. Про це повідомляє Associated Press, пише «Главком».

Рішення стало першим випадком застосування нового механізму ЄС, який дозволяє призупиняти безвіз через систематичні порушення демократії та основних прав людини.

Відтепер власникам грузинських дипломатичних паспортів для поїздок до Шенгенської зони доведеться отримувати візи. При поданні документів вони проходитимуть додаткову перевірку та співбесіду, а країни ЄС можуть відмовляти у видачі віз у разі сумнівів щодо достовірності інформації.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас пояснила, що рішення пов’язане з репресіями проти опозиції та медіа. «Якщо уряд атакує власний народ, переслідує журналістів і обмежує свободу, це має свої наслідки», – заявила вона.

За її словами, Євросоюз уже скоротив фінансування Грузії через відступ від демократичних стандартів.

«Сьогодні Європа забороняє особам, пов’язаним із репресивною грузинською владою, зокрема дипломатам, вільно подорожувати ЄС», – додала Каллас.

У Брюсселі попередили, що якщо ситуація з демократією в країні не покращиться, обмеження можуть продовжити ще на два роки та навіть поширити на всіх громадян Грузії.

До слова, з 2 березня 2026 року в Грузії припинило діяльність Антикорупційне бюро, яке займалося контролем декларацій посадових осіб, партій та організацій.