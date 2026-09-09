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Глава МЗС Польщі натякнув, що Навроцький може допомогти Україні з Patriot

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Глава МЗС Польщі натякнув, що Навроцький може допомогти Україні з Patriot
Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що питання ракет залежить від американської ініціативи
Фото: EPA

Сікорський заявив, що польський президент має особливі відносини зі США

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключив можливості залучення президента Кароля Навроцького до питання постачання Україні ракет для систем Patriot. Про це він сказав в ефірі Polsat News, передає «Главком».

Сікорського запитали, чи може Польща передати Україні дефіцитні ракети для зенітних комплексів Patriot. У відповідь міністр зазначив, що таке рішення є складним, оскільки самих ракет недостатньо.

За його словами, Росія виробляє приблизно 100–120 ракет щомісяця, тому країнам-партнерам доводиться враховувати власні потреби в засобах протиповітряної оборони.

Водночас Сікорський не став прямо відповідати, чи повинна Польща вже зараз передати Україні частину своїх ракет.

«Це не моє рішення», – заявив польський міністр.

Він пояснив, що в цьому питанні Навроцький має «привілейовані відносини» зі Сполученими Штатами, а передача ракет Україні є частиною американської ініціативи.

Таким чином, глава польського зовнішньополітичного відомства фактично звернув увагу на можливість використання контактів польського президента з американською адміністрацією для вирішення питання дефіцитних боєприпасів до Patriot.

Сікорський також наголосив на важливості підтримки України. За його словами, Україна є дієвим союзником Польщі, оскільки протистоїть російській агресії та фактично захищає польський кордон.

Він додав, що ракети для Patriot, передані Україні, могли б використовуватися для знищення російських ракет, які атакують українські міста. Водночас міністр визнав, що для Польщі це непросте рішення через обмежені запаси.

Раніше питання військової присутності США в Польщі також було предметом контактів між Навроцьким і Дональдом Трампом. У травні американські військові високопосадовці підтвердили скасування запланованої відправки до Польщі 4 тис. американських військовослужбовців.

Згодом Трамп заявив про намір направити до Польщі вже 5 тис. військових. Американський президент тоді окремо згадав про свої дружні відносини з Навроцьким.

Питання постачання ракет для Patriot залишається актуальним для України через постійні російські ракетні та дронові атаки. Київ закликає партнерів посилювати протиповітряну оборону та передавати додаткові засоби для захисту міст і критичної інфраструктури.

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Теги: Польща військові Україна системи ППО

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