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Прем'єр-міністра Ізраїлю буде прооперовано: що сталося

Ірина Бура
glavcom.ua
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Прем'єр-міністра Ізраїлю буде прооперовано: що сталося
Минулої середи 75-річний Нетаньяху пройшов обстеження в лікарні «Хадасса» в Єрусалимі
фото з відкритих джерел

Оперативне втручання призначено на неділю, 29 грудня

Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу буде зроблено операцію з видалення простати. Про це повідомили в його офісі.

Оперативне втручання призначено на неділю, 29 грудня.

Минулої середи 75-річний Нетаньяху пройшов обстеження в лікарні «Хадасса» в Єрусалимі, у нього діагностовано доброякісне збільшення простати, яке спричинило інфекцію сечовивідних шляхів. 

У повідомленні наголошується, що недільне засідання кабінету міністрів відбудеться за планом.

Нагадаємо, прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу провели операцію з видалення грижі. Вона пройшла успішно.

А минулого року прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу переніс операцію в медичному центрі Шеба міста Тель-Хашомер. Йому лікарі встановили кардіостимулятор.

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 10 грудня дав свідчення в окружному суді Тель-Авіва на судовому процесі щодо корупції проти нього.

У листопаді Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Нетаньягу за  військові злочини в Палестині. До цього спецкомітет ООН з розслідування дій Ізраїлю, що стосуються прав людини, заявив, що політика Тель-Авіва щодо палестинців і арабів після загострення конфлікту може бути розцінена як  геноцид. Йдеться про період із жовтня 2023-го до липня 2024 року.

Проте ордер МКС на арешт Нетаньягу може бути призупинений. Італія намагається досягти компромісу серед союзників по Групі семи та призупинити виконання ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до завершення близькосхідного конфлікту. 

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Теги: здоров'я Ізраїль Беньямін Нетаньягу арешт Італія міністр

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