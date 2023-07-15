«Драма була велика». Президент Литви описав реакцію лідерів НАТО на критику Зеленського

Багато політиків на саміті у Вільнюсі вважали слова українського президента незаслуженими

Президент Литви Гітанас Науседа розповів про першу реакцію керівників НАТО на слова українського колеги Володимира Зеленського про те, що невизначеність на запрошення України є абсурдною та демонструє слабкість Альянсу. Про це він сказав в інтерв'ю LRT.

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За його словами, багато політиків на саміті у Вільнюсі вважали таку критику незаслуженою.

«Загальна думка була такою: ми намагаємося з усіх сил, ми дійсно дуже стараємося, і ми дійсно не заслуговуємо на те, щоб нас називали абсурдними або щось таке. Але це був швидкоплинний момент, потім усі дуже добре спілкувалися», – сказав Науседа.

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Він також зізнався, що в якийсь момент справді запереживав, що формулювання НАТО щодо України можуть погіршитися.

«Драма була дуже велика, і в якийсь момент я дійсно мав підстави побоюватися, що текст раптом може сильно погіршитися або що будуть втрачені вкрай важливі для нас і для України речі», – сказав Науседа.

Водночас лідер Литви зауважив, що розуміє таку реакцію Зеленського.

«Загалом я розумію, що емоційний фон такий, що ми, напевно, навіть не можемо співпереживати ситуації людини, яка очолює державу, яка захищається від кривавого агресора. По-перше, це емоційний фон. По-друге, це ще й переговорний важіль, тому що на той час рішення ще не були прийняті», – пояснив Науседа.

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У підсумку він сказав, що задоволений рішеннями, які були прийняті у Вільнюсі.

Нагадаємо, 11 липня Зеленський розкритикував кулуарні обговорення членів НАТО через їхню позицію щодо України: «Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України…».

Згодом міністр оборони Великої Британії Бен Воллес різко відреагував на критику Зеленського щодо НАТО. Він заявив, що країни Заходу не є онлайн-магазином Amazon і не можуть передати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів. Воллес сказав, що Києву треба більше дякувати союзникам за підтримку. Зеленський відповів йому: «Нехай він напише мені, як треба дякувати, і я так і подякую».