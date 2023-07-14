Головна Світ Політика
search button user button menu button

Данілов пояснив, чому міністр Британії звинуватив Україну в невдячності

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Данілов пояснив, чому міністр Британії звинуватив Україну в невдячності
Олексій Данілов
фото: lb.ua

Секретар РНБО вважає, що британський міністр насправді має іншу думку, аніж та, яку він озвучив

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що Україна нібито недостатньо дякує за надану їй військову допомогу, через емоції. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов у коментарі The Guardian.

На його переконання, заяву Воллеса можна пояснити емоціями. Данілов вважає, що британський міністр насправді має іншу думку, аніж та, яку він озвучив.

«Я б не звертав надто багато уваги на те, що він сказав… Кожен може сказати щось під впливом емоцій, а потім пошкодувати через це... Я точно знаю, що це не його справжня позиція», – запевнив секретар РНБО. 

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю, коментуючи критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу до НАТО. 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Данілов пояснив, чому міністр Британії звинуватив Україну в невдячності
Данілов пояснив, чому міністр Британії звинуватив Україну в невдячності
Пентагон підтвердив відправку касетних боєприпасів Україні
Пентагон підтвердив відправку касетних боєприпасів Україні
Борис Джонсон назвав найстрашнішого ворога України у Європі
Борис Джонсон назвав найстрашнішого ворога України у Європі
Представниця Держдепартаменту США: У найближчі дні очікуємо новий пакет підтримки від США
Представниця Держдепартаменту США: У найближчі дні очікуємо новий пакет підтримки від США
Путін знову погрожує зупинити участь Росії в зерновій угоді
Путін знову погрожує зупинити участь Росії в зерновій угоді
Байден спрогнозував, скільки ще може тривати війна
Байден спрогнозував, скільки ще може тривати війна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Посол Британії всю ніч просиділа в укритті та зробила висновок про ППО
17K
До та після: відео зруйнованої уламками квартири у Києві
12K
Саміт НАТО. Луценко грубо насварив владу і розхвалив Порошенка. Мережа бунтує
7399
Сусідня з Україною країна вирішила повністю заборонити тютюн
6941
Українське зерно розлютило фермерів в Ірландії
5756
Переворот у Київській обласній лікарні: активіст звинуватив відомого політика у спробі захопити землю

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Вчора, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту