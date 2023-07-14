Данілов пояснив, чому міністр Британії звинуватив Україну в невдячності

Секретар РНБО вважає, що британський міністр насправді має іншу думку, аніж та, яку він озвучив

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що Україна нібито недостатньо дякує за надану їй військову допомогу, через емоції. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов у коментарі The Guardian.

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На його переконання, заяву Воллеса можна пояснити емоціями. Данілов вважає, що британський міністр насправді має іншу думку, аніж та, яку він озвучив.

«Я б не звертав надто багато уваги на те, що він сказав… Кожен може сказати щось під впливом емоцій, а потім пошкодувати через це... Я точно знаю, що це не його справжня позиція», – запевнив секретар РНБО.

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Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю, коментуючи критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу до НАТО.