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Іран заперечив постачання зброї Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Іран заперечив постачання зброї Росії
Глава МЗС заявив, що Україна не надала Ірану доказів щодо постачання країною військової техніки РФ
фото з відкритих джерел

Очільник МЗС Ірану заявив, що технологію виробництва безпілотників та ракет могли скопіювати інші країни

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заперечив постачання Іраном безпілотників та ракет Росії для подальшого їх використання проти України. Про це повідомляє The Guardian.

Очільник іранського МЗС стверджує, що Україна не надала жодних доказів постачання Іраном військової техніки Росії.

Дипломат нагадав, що технологія іранських безпілотників та ракет могла бути скопійована іншими країнами.

«Ми продавали іранські дрони різним країнам та регіонам в рамках оборонної співпраці. Це не складно для будь-якої країни скопіювати наші дрони, ми не несемо відповідальність за це. Але навіть у такому випадку, Україна не надала нам жодних доказів», – заявив очільник іранського відомства.

Окрім цього, очільник іранського МЗС сказав, що Іран кілька разів запитував Росію, чи застосовували вони якусь зброю іранського виробництва проти України, і там відповідали, що ні.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Тегеран зацікавлений в російському озброєнні в обмін на постачання зброї в Росію.

Нещодавно Росія отримала з Ірану новий вантажний борт. Українцям варто очікувати нових атак «шахедами».

До слова, Військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів в Ємені. Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі 19 листопада. Судно затопили. Наразі шукають двох американських військовослужбовців, які брали участь в операції.

Теги: війна Іран росія безпілотник озброєння

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