Іран заперечив постачання зброї Росії

Очільник МЗС Ірану заявив, що технологію виробництва безпілотників та ракет могли скопіювати інші країни

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заперечив постачання Іраном безпілотників та ракет Росії для подальшого їх використання проти України. Про це повідомляє The Guardian.

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Очільник іранського МЗС стверджує, що Україна не надала жодних доказів постачання Іраном військової техніки Росії.

Дипломат нагадав, що технологія іранських безпілотників та ракет могла бути скопійована іншими країнами.

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«Ми продавали іранські дрони різним країнам та регіонам в рамках оборонної співпраці. Це не складно для будь-якої країни скопіювати наші дрони, ми не несемо відповідальність за це. Але навіть у такому випадку, Україна не надала нам жодних доказів», – заявив очільник іранського відомства.

Окрім цього, очільник іранського МЗС сказав, що Іран кілька разів запитував Росію, чи застосовували вони якусь зброю іранського виробництва проти України, і там відповідали, що ні.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Тегеран зацікавлений в російському озброєнні в обмін на постачання зброї в Росію.

Нещодавно Росія отримала з Ірану новий вантажний борт. Українцям варто очікувати нових атак «шахедами».

До слова, Військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів в Ємені. Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі 19 листопада. Судно затопили. Наразі шукають двох американських військовослужбовців, які брали участь в операції.