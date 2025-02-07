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Чи вірять українці в перемир'я з Росією у 2025 році. Результати опитування

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чи вірять українці в перемир'я з Росією у 2025 році. Результати опитування
21% користувачів не змогли відповісти на питання щодо ймовірності миру у 2025 році
фото: Генштаб

В опитуванні «Главкома»  взяли участь 90 тис. читачів

Понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією. Такі результати опитування, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року.

На запитання, чи вірите ви у перемир'я з Росією у 2025 році, понад 90 тис. користувачі відповіли так:

  • Ні, не вірю – 50.98% (або ж 46 044 осіб);
  • Важко сказати – 21.48% (19 399 осіб);
  • Так, це наш порятунок – 14.42% (13 021 осіб);
  • Так, але це лише гірше для України – 13.12% (11 845 осіб).
Чи вірять українці в перемир'я з Росією у 2025 році. Результати опитування фото 1
скриншот: glavcom.ua

Наголошуємо, опитування не є соціологічним дослідженням,  у ньому брали участь виключно унікальні користувачі, які читають «Главкома», загальна кількість опитаних сягнула 90 тис.

Нагадаємо, «Главком» у матеріалі «Мюнхен 2.0. Що задумав Трамп?» детально розбирав все, що наразі відомо про «план миру» від Білого дому, і які наслідки це може мати для України. Так, за даними джерел Bloomberg, план Трампа передбачає:

  • заморозку війни;
  • залишання окупованих Росією територій із невизначеним статусом (як надовго – незрозуміло);
  • надання Україні гарантій безпеки (яких – не уточнюється).

Тобто йдеться про той самий обмін територій на «мир», що є, звісно, найгіршим варіантом, адже за певний час Росія – скориставшись паузою та відновивши сили – знову нападе на Україну. І саме такий розвиток подій Келлог називає «гарним і надійним планом», передає Fox News.

При цьому, як пише NBC News, «радники Трампа та члени уряду розходяться в думках щодо того, який тиск (на Росію) необхідно чинити. Радник з національної безпеки Майк Уолтс і Кіт Келлог хочуть використати вплив Америки на Росію, щоб змусити Путіна відступити (в оригіналі: «to prod Putin to stand down», що деякі українські медіа потрактували навіть як «змусити піти у відставку»). 

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Теги: війна переговори перемога соцопитування українці

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