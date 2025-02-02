Зеленський розповів, чи можливі переговори щодо завершення війни без України

Володимир Зеленський: «Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню»

Президент України впевнений, що Трамп зможе посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів

Виключення України з переговорів США та Росії про завершення війни, було б дуже небезпечним. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

Глава держави зазначив, що Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню, щоб обговорювати будь-які поступки, оскільки Кремль трактує це як програш у той час, як російські війська мають перевагу на полі бою. Тому, на його думку, Києву і Вашингтону слід продовжити переговори для розробки плану припинення вогню.

Зеленський вважає, що Дональд Трамп може посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів, зокрема погрожуючи санкціями, спрямованими на російську енергетичну та банківську системи, а також продовженням підтримки українських військових.

«Я думаю, що це найближчі та найважливіші кроки», – додав президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію зупинити війну проти України та укласти угоду. А в іншому разі він погрожує податками, тарифами й санкціями.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена.

До слова, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не бачить нічого незвичайного у погрозах президента США Дональда Трампа запровадити проти РФ санкції у разі, якщо не вдасться досягти угоди щодо України.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог не виключає, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки. І заявив, що для цього вже є «надійний план».