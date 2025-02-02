Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів, чи можливі переговори щодо завершення війни без України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів, чи можливі переговори щодо завершення війни без України
Володимир Зеленський: «Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню»
фото з відкритих джерел

Президент України впевнений, що Трамп зможе посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів

Виключення України з переговорів США та Росії про завершення війни, було б дуже небезпечним. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

Глава держави зазначив, що Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню, щоб обговорювати будь-які поступки, оскільки Кремль трактує це як програш у той час, як російські війська мають перевагу на полі бою. Тому, на його думку, Києву і Вашингтону слід продовжити переговори для розробки плану припинення вогню.

Зеленський вважає, що Дональд Трамп може посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів, зокрема погрожуючи санкціями, спрямованими на російську енергетичну та банківську системи, а також продовженням підтримки українських військових.

«Я думаю, що це найближчі та найважливіші кроки», – додав президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію зупинити війну проти України та укласти угоду. А в іншому разі він погрожує податками, тарифами й санкціями.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. 

До слова, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не бачить нічого незвичайного у погрозах президента США Дональда Трампа запровадити проти РФ санкції у разі, якщо не вдасться досягти угоди щодо України. 

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог не виключає, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки. І заявив, що для цього вже є «надійний план».

Читайте також:

Теги: переговори росія санкції Дональд Трамп Володимир Зеленський президент США Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Барро не вірить у те, що США вторгнуться до Гренландії
Франція розглядає можливість відправки військ до Гренландії
29 сiчня, 05:04
Росію зможе зупинити тільки велика кількість союзників
Зеленський пояснив, хто може зупинити російську армію
25 сiчня, 20:39
Президент РФ Володимир Путін й президент США Дональд Трамп
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02
Президент РФ Володимир Путін й новообраний президент США Дональд Трамп
Чому Трамп має першим подзвонити Путіну? Позиція Кремля
16 сiчня, 23:58
Фінальне рішення про запровадження санкцій залежатиме лише від Трампа
Команда Трампа готує масштабні санкції проти РФ для завершення війни – Bloomberg
16 сiчня, 16:49
Кількість користувачів TikTok у США перевищує 170 млн, і цей бізнес може отримати Маск
Китай обговорює продаж американського бізнесу TikTok Ілону Маску – Bloomberg
14 сiчня, 12:06
«Переговори між Росією і Україною є можливими, але...»
Чи можливі мирні переговори з Росією? Досвід минулих років
12 сiчня, 08:37
«Відкладення візиту Келлога є більш ніж логічним, з точки зору Трампа»
Представник Трампа відкладає візит в Україну. Що це означає?
7 сiчня, 08:24
Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні в інтересах національної безпеки США
«Є надійний план». Спецпредставник Трампа спрогнозував, коли завершиться війна
Вчора, 11:18

Політика

Президент назвав «найдешевші» гарантії безпеки, які може отримати Україна від союзників
Президент назвав «найдешевші» гарантії безпеки, які може отримати Україна від союзників
Зеленський розповів, чи можливі переговори щодо завершення війни без України
Зеленський розповів, чи можливі переговори щодо завершення війни без України
Безрукова знову повернулася на посаду в Агенцію оборонних закупівель (документ)
Безрукова знову повернулася на посаду в Агенцію оборонних закупівель (документ)
Зеленський відреагував на масовану російську атаку та показав наслідки
Зеленський відреагував на масовану російську атаку та показав наслідки
Гендиректор «Укрпошти» засекретив свою зарплату (документ)
Гендиректор «Укрпошти» засекретив свою зарплату (документ)
Заступник Умєрова пояснив, що буде із Наглядовою радою Агенції оборонних закупівель
Заступник Умєрова пояснив, що буде із Наглядовою радою Агенції оборонних закупівель

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
158K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 лютого: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 лютого 2025
23K
Сирський придумав, як зменшити масштаби СЗЧ
18K
Керівництво СІЗО провело шмон у камері Крупи. Стало відомо про знахідку
13K
Потрощені будинки та пожежі: шахеди вночі атакували Київщину (фото)

Новини

Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Сьогодні, 05:30
2 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 1 лютого
Вчора, 06:00
Авіакатастрофа у Філадельфії, ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: головне за ніч
Вчора, 05:48
Ліміти на грошові перекази, бронювання, розмір пенсії: що змінилося з 1 лютого
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua