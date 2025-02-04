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Зеленський відреагував на заяву Трампа про рідкоземельні метали в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на заяву Трампа про рідкоземельні метали в Україні
Володимир Зеленський зауважив, що в плані перемоги України є пункт, який передбачає інвестиції у видобування копалин
фото: скріншот з відео

Зеленський: Ми відкриті, щоби заходили інвестиції американських компаній

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву глави США Дональда Трампа щодо рідкісноземельних металів України. Він зауважив, що країна готова до американських інвестицій. Про це президент заявив під час пресконференції з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, пише rbc.ua.

«Ми відкриті, щоби заходили інвестиції американських компаній. І з задоволенням. Чому? Тому що якщо це буде все під контролем Росії, туди зайдуть інші країни, інші компанії. Безпосередньо я впевнений і Іран, і Північна Корея. Я про це з ним говорив, це факти. Я хотів би, щоб дійсно бізнес Америки, я знаю, що він дуже зацікавив, дуже зацікавив входити в Україну. Я хотів би, щоб вони розвивали цей напрямок у нас», – сказав Зеленський.

Зеленський нагадав, що в плані перемоги України є пункт, який передбачає інвестиції у видобування корисних копалин.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що шукає спосіб обміняти рідкісноземельні метали України на допомогу від США.

Зауважимо, у рамках презентованого минулого року «Плану перемоги» Україна запропонувала ЄС та США укласти угоди щодо інвестування у видобуток урану, титану та літію.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський президент Україна США корисні копалини

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