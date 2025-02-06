Ветеран війни Олександр Терен дав свій прогноз щодо закінчення війни в Україні

«Усі надіялися на Трампа, окрім мене»

Громадський діяч, ветеран війни Олександр Терен дав прогноз щодо закінчення повномасштабної війни і озвучив свої думки, якою буде перемога України. Терен вважає, що Україні, ймовірно, не вдасться повернути захоплені Росією території. Про це ветеран розповів в інтерв'ю Марічці Падалко.

Олександр Терен каже, що йому, як і всім українцям, хотілося б скорішого миру і лише на прийнятних для України умовах – щоб Україна повернула контроль над усіма окупованими Росією територіями, зокрема, й Донецькою та Луганською областями та Автономною Республікою Крим. Однак думає, що цього зробити не вдасться.

«Все ж таки коливання між цинізмом і якимось бажанням власним, можливо, десь інфантильним або мрійним, складно відповісти про те, який… Мир, звичайно, прийнятним для мене був би, як і для всіх українців – території наші всі повернути і щоб все було на своїх місцях. Але, очевидно, я прекрасно розумію, що нам це не вдасться», – розповів військовий.

За його словами, результат завершення війни, залежить лише від України. Перемога у президентських виборах в США Дональда Трампа не принесе українцям довгоочікуваного миру. Він переконаний, що лише українці можуть його вибороти і задля перемоги у війні необхідно вкласти всі ресурси та сили.

«Усі надіялися на Трампа, окрім мене. Я просто не розумію, чому ми маємо на когось надіятись і очікувати від когось чогось замість того, щоб діяти самим. Мені здається, що не зовсім якось йдеться про перемогу в тому сенсі, в якому всі очікували від Америки – що там Штати ось прийдуть, прийде Трамп і своїм залізним кулаком наведе лад. Ні, ми самі, тільки ми самі можемо його навести. Ані Франція, ані Німеччина, ані Штати. Нам не потрібно ні від кого очікувати дозволів і допомоги. Я вважаю, потрібно всіма своїми ресурсами і силами – спрямовувати їх, власне, на перемогу», – зазначив Будько.

Він вважає, що війна все ж таки завершиться перемовинами та додає, що перемир’я також може бути на не зовсім прийнятних для України умовах. Але водночас наголосив, що не потрібно опускати рук, а продовжувати далі боротися і робити це до останнього.