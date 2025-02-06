Келлог розповів, хто і коли представить стратегію для завершення війни в Україні

Мирний план Трампа не буде презентовано на Мюнхенській безпековій конференції

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог не презентуватиме план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції. Про це він сказав в ефірі програми Newsmax.

Спецпредставник запевнив, що план представлятиме сам Дональд Трамп. Келлог зазначив, що команда супроводжуватиме Трампа та буде йому допомагати до моменту, коли він зможе представити план, але запевнив – «це станеться зовсім не наступного тижня».

«Нам доведеться провести великі дискусії з високопоставленими європейськими лідерами і донести те, що ми з'ясували, до президента Сполучених Штатів, а потім рухатися далі», – додав він.

Нагадаємо, у понеділок, 3 лютого, президент США Дональд Трамп підписав п’ять указів про призначення спеціальних представників США із різних питань, серед них й щодо призначення Кіта Келлога спецпредставником з питань України та Росії.

Раніше спеціальний представник президента США заявив, що на конференції безпеки в Мюнхені «розповість про цілі Дональда Трампа покласти край кривавій і дорогій війні в Україні».

Як повідомлялося, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним.

Російські офіційні особи неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США щодо підготовки телефонної розмови між Трампом і Путіним, яка передуватиме можливій зустрічі пізніше цього року. Однак, за словами російських джерел, які говорили на умовах анонімності, російські високопосадовці відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ протягом останніх тижнів.

До слова, українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа.