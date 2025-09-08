Головна Світ Політика
Президент Венесуели відправив 25 тис. військових на кордон із Колумбією

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Президент Венесуели відправив 25 тис. військових на кордон із Колумбією
Мадуро стверджує, що збирається захистити суверенітет Венесуели
фото: Shutterstock

Військовослужбовці перебуватимуть на Карибському узбережжі і на Атлантичному узбережжі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав розгорнути 25 тис. військовослужбовців на кордоні з Колумбією. Рішення було ухвалено на тлі звинувачень американського лідера Дональда Трампа у зв’язках країни з наркокартелями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву венесуельського президента

«Я віддав наказ про розгортання 25 тис. чоловіків і жінок наших славетних національних боліваріанських збройних сил для посилення оперативно-тактичних груп швидкого реагування в зоні миру з Колумбією, на Карибському узбережжі і на Атлантичному узбережжі штатів Нуева-Еспарта, Сукре та Дельта-Ама», – повідомив він.

Як зазначив Мадуро, рішення має на меті захистити національний суверенітет, а також безпеку країни та боротьбу за мир.

На думку адміністрації США, президент Венесуели Ніколас Мадуро сприяє наркокартелям. Раніше повідомлялося, що США, під приводом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі, можуть спробувати повалити режим Мадуро. Зазначається, що Штати вже пообіцяли $50 млн за інформацію, що допоможе в його затриманні. До берегів Венесуели прибули сім американських кораблів та підводний човен із 4500 військовими.

Зокрема, президент Венесуели Ніколас Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 млн цивільних по всій країні, щоб протистояти США.

До слова, два венесуельські військові літаки пролетіли над американським військовим кораблем у Карибському морі. За даними Пентагону, це сталося на тлі різкого загострення відносин між США та урядом Ніколаса Мадуро після того, як Америка атакувала швидкісний катер, який, як стверджується, перевозив наркотики.

