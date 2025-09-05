Головна Світ Соціум
Венесуельські літаки вчинили провокацію проти США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Венесуельські літаки вчинили провокацію проти США
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кілька днів тому США завдали удару по судні, яке, як стверджується, займалося контрабандою наркотиків у Карибському морі

Два венесуельські військові літаки пролетіли над американським військовим кораблем у Карибському морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вloomberg.

За даними Пентагону, це сталося на тлі різкого загострення відносин між США та урядом Ніколаса Мадуро після того, як Америка атакувала швидкісний катер, який, як стверджується, перевозив наркотики.

«Цей вкрай провокаційний маневр мав на меті перешкодити нашим операціям з боротьби з наркотиками», – заявив Пентагон. Там також зазначили, що «картелю», який керує Венесуелою, «настійно рекомендується» не втручатися в будь-які інші операції США.

Зазначається, що кілька днів тому США завдали удару по судні, яке, як стверджується, займалося контрабандою наркотиків у Карибському морі і, за їхніми словами, прямувало з Венесуели, в результаті чого загинули всі 11 осіб на борту. США відправили до Карибського басейну кілька кораблів з близько 4 тис. моряків і морських піхотинців, що, за словами офіційних осіб, є спробою боротися з наркотрафіком.

Раніше повідомлялося, що США, під приводом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі, можуть спробувати повалити режим Ніколаса Мадуро. Зазначається, що Штати вже пообіцяли $50 млн за інформацію, що допоможе в його затриманні. До берегів Венесуели вже прибули сім американських кораблів та підводний човен із 4500 військовими.

Зокрема, президент Венесуели Ніколас Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 мільйона цивільних по всій країні, щоб протистояти США.

Теги: США Венесуела

