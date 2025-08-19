Головна Світ Політика
search button user button menu button

Злякався Трампа? Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 млн осіб

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Злякався Трампа? Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 млн осіб
Мадуро хоче мобілізувати цивільних
фото: Bloomberg

Мадуро звинуватив США у спробі наступу

Президент Венесуели Ніколас Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 мільйона цивільних по всій країні, щоб протистояти США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву, яку поширило агентство «Сіньхуа».

На зустрічі з губернаторами та мерами Мадуро оголосив про плани щодо організації бойових груп на заводах та робочих місцях. Він назвав цей крок «ідеальним поєднанням народу, поліції та збройних сил» для гарантування миру й суверенітету Венесуели.

«Народ готовий дати відсіч будь-якому наступу», – говорив Мадуро.

Таким чином він прокоментував висловлювання міністра оборони Венесуели Володимира Падріно Лопеса, який звинуватив Вашингтон у спробах «виправдати військові дії в Карибському басейні» під приводом боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розпорядився відправили військову ескадру до Венесуели – три есмінці з керованими ракетами – USS Gravely, USS Jason Dunham і USS Sampson. Також він наказав відправити 4 тис. моряків і морських піхотинців, літак-розвідник P-8 та ударний підводний човен.

Представники американської адміністрації вважають, що Мадуро сприяє наркокартелям. Держдепартамент готовий заплатити до $50 млн за інформацію, що допоможе заарештувати президента Венесуели.

Відзначимо, що у квітні Мадуро оголосив надзвичайний економічний стан у Венесуелі після «економічної війни» уряду США. Це мало включати призупинення федеральних, штатних і муніципальних податків, а також надавало йому дозвіл на витрати з казначейства та інших джерел фінансування, які не входять до щорічного бюджету.

Читайте також:

Теги: Венесуела США військові мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерство юстиції США конфіскувало багато активів, пов'язаних з Мадуро
США обіцяють $50 млн за інформацію, що допоможе арештувати лідера Венесуели
8 серпня, 06:58
Ймовірні члени банди Tren de Aragua, депортовані у в'язницю Сальвадору
США депортували сотні венесуельців, попри заборону суду
17 березня, 16:00
Трамп заявив, що Венесуела не виконала зобов’язань щодо видобутку нафти, тому угода буде анульована
Трамп вирішив скасувати нафтову угоду США з Венесуелою
27 лютого, 02:31

Політика

Злякався Трампа? Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 млн осіб
Злякався Трампа? Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 млн осіб
Демонстрація сили? Бессент оцінив зустріч Путіна з Трампом на Алясці
Демонстрація сили? Бессент оцінив зустріч Путіна з Трампом на Алясці
Путін запропонував провести переговори із Зеленським у Москві – AFP
Путін запропонував провести переговори із Зеленським у Москві – AFP
Трамп розповів про враження дружини від листа, який передав Зеленський
Трамп розповів про враження дружини від листа, який передав Зеленський
Японія долучиться до надання гарантій безпеки Україні
Японія долучиться до надання гарантій безпеки Україні
Президент Євроради назвав перший крок, якій очікується від РФ в Україні
Президент Євроради назвав перший крок, якій очікується від РФ в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
4855
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
1848
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1700
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція
1556
У Вашингтоні не буде миру: головні причини

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua