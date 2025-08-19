Злякався Трампа? Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 млн осіб

Мадуро звинуватив США у спробі наступу

Президент Венесуели Ніколас Мадуро вирішив мобілізувати 4,5 мільйона цивільних по всій країні, щоб протистояти США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву, яку поширило агентство «Сіньхуа».

На зустрічі з губернаторами та мерами Мадуро оголосив про плани щодо організації бойових груп на заводах та робочих місцях. Він назвав цей крок «ідеальним поєднанням народу, поліції та збройних сил» для гарантування миру й суверенітету Венесуели.

«Народ готовий дати відсіч будь-якому наступу», – говорив Мадуро.

Таким чином він прокоментував висловлювання міністра оборони Венесуели Володимира Падріно Лопеса, який звинуватив Вашингтон у спробах «виправдати військові дії в Карибському басейні» під приводом боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розпорядився відправили військову ескадру до Венесуели – три есмінці з керованими ракетами – USS Gravely, USS Jason Dunham і USS Sampson. Також він наказав відправити 4 тис. моряків і морських піхотинців, літак-розвідник P-8 та ударний підводний човен.

Представники американської адміністрації вважають, що Мадуро сприяє наркокартелям. Держдепартамент готовий заплатити до $50 млн за інформацію, що допоможе заарештувати президента Венесуели.

Відзначимо, що у квітні Мадуро оголосив надзвичайний економічний стан у Венесуелі після «економічної війни» уряду США. Це мало включати призупинення федеральних, штатних і муніципальних податків, а також надавало йому дозвіл на витрати з казначейства та інших джерел фінансування, які не входять до щорічного бюджету.