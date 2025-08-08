Головна Світ Політика
США обіцяють $50 млн за інформацію, що допоможе арештувати лідера Венесуели

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Міністерство юстиції США конфіскувало багато активів, пов'язаних з Мадуро
фото: РИА

США про Мадуро: Він є одним з найбільших наркоторговців у світі 

Міністерство юстиції США та Державний департамент оголосили про збільшення винагороди за інформацію, яка допоможе заарештувати невизнаного президента Венесуели Ніколаса Мадуро, до $50 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генеральну прокурорку США Памела Бонді. 

Йдеться про рекордне підвищення винагороди в рамках Програми винагород за боротьбу з наркотиками.

«Він є одним з найбільших наркоторговців у світі й становить загрозу для нашої національної безпеки. Тому ми подвоїли винагороду до $50 млн», – заявила Бонді.

Також міністерство юстиції США вже конфіскувало понад $700 млн, які пов’язують із Мадуро, зокрема два приватні літаки та дев’ять автомобілів.

Нагадаємо, що у січні Ніколас Мадуро склав присягу президента Венесуели, продовживши свій третій термін перебування на посаді ще на шість років попри протести громадян та докази фальсифікацій на виборах

До слова, у квітні невизнаний президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про надзвичайну економічну ситуацію в країні після «економічної війни» уряду США.

