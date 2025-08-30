Головна Країна Події в Україні
Масована атака на Україну, удари по НПЗ у Росії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Масована атака на Україну, удари по НПЗ у Росії: головне за ніч
Зруйнований будинок у Запоріжжі
фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров/Telegram

Росіяни під час масованої атаки нанесли по Запоріжжю щонайменше 12 ударів

Росія масовано атакувала міста України ракетами та безпілотниками, а у РФ у Краснодарі та Сизрані під удар потрапили нафтопереробні заводи. «Главком» зібрав головні події ночі проти 30 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Україну

Дніпро

У ніч на 30 серпня російська окупаційна армія масовано атакувала Дніпро «шахедами» та ракетами. 

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що Дніпро та область перебувають під масованою атакою. 

«Є влучання у Дніпрі та Павлограді. Всю інформацію уточнюємо. Загроза зберігається. Будьте у безпечному місці до відбою», – зазначив Лисак.

Після серії вибухів в різних районах Дніпра сталися пожежі. Місцеві мешканці повідомляють про влучання поблизу приватних домоволодінь. За попередньою інформацією, горить будинок.

Запоріжжя

У ніч на 30 серпня російська окупаційна армія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя безпілотниками та ракетами. Є руйнування та постраждалі. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти масовано атакували Запоріжжя різними видами озброєння. Як пише Федоров, через російські удари у місті на деяких вулицях зникло світло.

Федоров повідомив, що є влучання в житлову забудову. Пожежа, яка виникла внаслідок ударів, поширюється. 

Крім того, стало відомо, що троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. 

До цього, у Запоріжжі внаслідок російської атаки була пошкоджена будівля та виникла пожежа на одному з промислових підприємств.

Інші міста 

Вибухи чули у Києві, Луцьку, Івано-Франківську, Черкасах, Чернігові. Багато ракет летіло саме на західну Україну.

У Росії атаковано НПЗ

У ніч на 30 серпня у Росії атаковано два нафтопереробних заводи – у Краснодарі та Сизрані у Самарській області. 

Як відомо, у Краснодарі було атаковано Краснодарський нафтопереробний завод. Зазначається, що проектна потужність з переробки нафти становить 3,1 млн тонн на рік. 

Краснодарський НПЗ найстаріший з нині діючих російських нафтопереробних заводів. На даний час є філією ТОВ «Афіпський НПЗ». 

Крім того, було атаковано Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Рубіо повідомив про закриття USAID

Сполучені Штати почали процедуру закриття Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Частина програм Агентства вже передана під контроль Державного департаменту. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо у соцмережі X.

За словами Рубіо, цей крок дозволив заощадити десятки мільярдів доларів для американських платників податків. Держсекретар вважає, що USAID «давним-давно вийшло з-під контролю», а процес його закриття очолив директор Адміністративно-бюджетного управління Держдепартаменту Рассел Воут.

США погодили два оборонних контракти для України

Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг та обладнання для супутникового зв'язку Starlink і систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США (DSCA).

За запитом українського Кабінету міністрів, США нададуть інженерні, технічні та логістичні послуги для терміналів Starlink. Додатково до угоди включено програмне забезпечення та логістичну підтримку від уряду США і підрядника, компанії Starlink Services. Орієнтовна вартість цих послуг становить $150 млн.

Крім того, Держдепартамент ухвалив рішення про продаж послуг з обслуговування систем Patriot і пов'язаного обладнання на суму $179,1 млн.

Трамп готує військове вторгнення у Венесуелу 

Сполучені Штати Америки, під приводом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі, можуть спробувати повалити режим Ніколаса Мадуро. 

Зазначається, що США вже пообіцяли $50 млн за інформацію, що допоможе в його затриманні. До берегів Венесуели вже прибули сім американських кораблів та підводний човен із 4500 військовими.

За інформацією Axios, навіть найближчі радники президента США Дональда Трампа сумніваються, що метою місії є винятково боротьба з наркокартелями. Вони не виключають, що справжня мета – це повалення влади в Каракасі.

